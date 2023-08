Camp du Struthof : des archéologues mettent au jour l'ancienne carrière où travaillaient les déportés

On sait assez bien ce qui s'est passé à l'intérieur du camp de concentration du Struthof, le seul en France, avec l'horreur des chambres à gaz et des expérimentations nazies. On connaît beaucoup moins bien les conditions de travail des déportés, sur la carrière située quelques centaines de mètres plus haut, en direction du Champ du Feu.

Vue aérienne de l'ancienne carrière du camp de concentration du Struthof - Julien Quantin

Chaque jour, jusqu'à 700 ou 800 prisonniers ont exploité du granit rose jusqu'en 1943, puis en fin de guerre, ils ont démonté dans des ateliers des moteurs d'avion Junkers. C'est pour mieux connaître ce pan de l'histoire du Struthof que des fouilles archéologiques y sont menées chaque été depuis trois ans (par des professionnels et des étudiants en archéologie, sous l'égide de l'association Nord Est Archéologie, le tout financé par l'Etat).

Photo d'époque de la carrière de granit rose du camp du Struthof - CERD

Remonter aux origines du Struthof

Ce chantier archéologique permet de revenir aux origines mêmes de la création du camp du Struthof. "Le sujet du travail dans les camps a été complètement délaissé, explique Juliette Brangé, l'archéologue responsable du chantier. La priorité des historiens et des recherches d'après-guerre, ça été les déportés eux-mêmes, pourquoi ils ont été internés, le nombre de morts, les expérimentations médicales. Avec l'archéologie, on revient sur ce sujet de la carrière. Le camp de concentration du Struthof s'est implanté au niveau du Mont-Louise à Natzwiller, à cause de la présence de cette carrière".

L'archéologue Juliette Brangé dirige les fouilles sur l'ancienne carrière du camp du Struthof © Radio France - Luc Dreosto

Cet été, les fouilles se concentrent sur une ancienne forge et une halle, un bâtiment où les déportés démontaient les moteurs des avions allemands Junkers. Sous plusieurs centimètres de terre, Michaël Landolt et ses équipes ont dégagé ce qu'il reste d'une halle. Cet archéologue de la DRAC Grand Est à Metz range minutieusement ses trouvailles dans des petits sachets.

On découvre des pièces d'avion, mais aussi un graffiti

"On a trouvé des petites pièces d'avion, des petites vis, des capuchons, des joints, des pièces que les déportés devaient trier pour qu'elles soient réutilisées, détaille Michaël Landolt. On aimerait savoir comment les déportés travaillaient ici dans cette halle, à quoi ont servi ces forges, mais aussi des éléments sur les déportés. On a trouvé un graffiti d'un déporté russe Ivan en cyrillique. Beaucoup d'objets étaient fabriqués ici, des boîtes à cigarettes, des cendriers. C'était un lieu de rencontre entre les civils affectés ici et les déportés. Il y a eu des échanges d'objets, de nourriture, de lettres clandestines qui ont pu passer à travers la censure grâce à cette carrière".

Photo d'époque d'une halle où les déportés démontaient les moteurs d'avions allemands - CERD

C'est un travail de longue haleine, car il y a peu de photos d'époque de la carrière, peu de témoignages, la plupart des déportés qui y travaillaient étaient russes et polonais. Après la guerre, le site a aussi été fréquenté par les détenus du centre de rétention administratif, puis du centre pénitentiaire qu'était devenu le Struthof.

Ce qui rend la tâche de Michaël Landolt encore plus complexe : "On a ces différentes époques qui se retrouvent dans les 5 à 10 centimètres de sédimentation et les objets sont parfois mélangés. Donc on a toujours la question de savoir si cet objet date de la période concentrationnaire nazie ou de l'époque française après la guerre. Un clou de 1941 ou de 1949, c'est la même chose. Mais par contre, quand on va avoir une plaque de machine en allemand ou un élément où il y a un nom d'un déporté, un matricule, là on va pouvoir l'attribuer à une période particulière et un contexte particulier. On arrive parfois à dater certaines couches".

Des portes ouvertes ce samedi

Ces fouilles archéologiques se poursuivront encore au moins l'été prochain. L'objectif, c'est aussi de protéger ce patrimoine historique. Un toit pourrait être bientôt construit au-dessus de l'ancienne forge, pour éviter qu'elle ne soit détériorée par les intempéries. A moyen terme, des panneaux explicatifs pourraient aussi être installés pour les touristes.

Le chantier de fouilles archéologiques de la carrière du Struthof ouvre ses portes au public ce samedi 19 août 2023 - Julien Quantin

Si vous avez envie de découvrir les fouilles en cours sur la carrière du Struthof, des portes ouvertes sont organisées ce samedi 19 août entre 13h et 18h.

