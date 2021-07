Landes : la Fondation Brigitte Bardot lance une campagne anti-corrida, une centaine d'affiches sur les routes

Plus d'une centaine d'affiches vont être placardées à Mont-de-Marsan, Dax et Tartas sur les principaux axes routiers

La Fondation Brigitte Bardot lance une nouvelle campagne d'affichage pour dire "Stop à la corrida !". Dans les Landes, la campagne démarre ce mercredi 28 juillet et se termine le 25 août. Plus d'une centaine d'affiches vont être placardées à Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont, Dax, Saint-Paul-lès-Dax et Tartas. Les affiches seront mises en évidence sur les principaux axes routiers, aux entrées et aux sorties de villes. En pleine saison des corridas dans le département, la campagne veut dénoncer la "cruauté" de ces spectacles.

Informer le public et interpeller le politique

Les panneaux sont immenses : ils mesurent quatre mètres de long par trois mètres de haut. La photo d'un torero face à un taureau avec plusieurs banderilles est apposée sur toutes les affiches, comme le slogan de la campagne : un "spectacle garanti avec souffrance animale". "Ce n'est pas une représentation de théâtre, l'animal souffre terriblement. La tradition est invoquée mais nous ne sommes pas là pour défendre la tradition, nous sommes là pour défendre les animaux", insiste Daniel Raposo, représentant local de la Fondation Brigitte Bardot.

Avec cette campagne, il souhaite informer le public. "Beaucoup de personnes confondent la corrida avec la course landaise, on voit des spectateurs sortir en pleurant des arènes, notamment des étrangers, car ils ne pensaient pas voir un spectacle aussi choquant, où des animaux se font tuer", affirme Daniel Raposo.

Il espère également interpeller les politiques car il l'assure : le public soutient la Fondation Brigitte Bardot contre la souffrance animale. "On voudrait que le politique s'empare du sujet, qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, explique Daniel Raposo. Il y a une demande croissante sur le bien-être des animaux et une prise de conscience de la part du public mais le politique ne suit jamais".

Poursuite en diffamation envisagée

"C'est un mensonge !, dénonce André Viard, le président de l'Observatoire français des cultures taurines. C'est une campagne misérable comme tout ce que fait cette Fondation mais on s'en fout, les arènes se remplissent. À Dax, les arènes seront pleines aussi, ça montrera bien à quoi sert cette campagne : à faire de la communication de madame Barjot, rien d'autre".

André Viard n'est pas inquiet, il est persuadé que la loi ne changera pas. "La corrida n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte culturel, une animation artistique. On cherche à dévoyer la loi pour faire de la propagande, poursuit-il. Madame Barjot voudrait mettre un terme à une culture partagée par les afficionados de nos régions mais ses délires, tout le monde s'en fiche".

L'Observatoire français des cultures taurines envisage de poursuivre en diffamation la Fondation Brigitte Bardot. Son président appelle également le public à se rendre aux arènes pour montrer à Brigitte Bardot qu'elle a tort.

La Fondation Brigitte Bardot lance une pétition en ligne pour demander l'interdiction de la corrida et des combats de coqs partout en France : lien ici. Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour la Fondation Brigitte Bardot en 2019, 8 Français sur 10 estiment que tout acte de cruauté commis envers un animal devrait être condamné sur l'ensemble du territoire français, sans dérogation pour la corrida.