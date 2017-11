Campagne d'hiver : le Secours populaire des Deux-Sèvres a besoin de vous

Le Secours populaire lance sa campagne d'hiver ce jeudi 9 novembre 2017. Dans les deux-sèvres, l'association compte sur les dons de denrées alimentaires et de vêtements pour passer l'hiver. Mais il recrute aussi toute bonne volonté.

La campagne d'hiver du Secours Populaire commence ce jeudi 9 novembre 2017. Elle va durer jusqu'au mois de juin. Dans le Poitou, l'association vient en aide à 13.500 bénéficiaires.

Mais Jacques Deruyter préfère le terme de "personnes aidées", car au Secours populaire des Deux-sèvres où il est secrétaire général, on demande une contribution minimale aux familles

"On leur demande de payer 50 centimes d'euros pour le symbole. Pour qu'elles ne se sentent pas juste "assistées" et qu'elles gardent un peu de dignité", explique le secrétaire général de l'antenne deux-sévrienne de l'association.

Plus de 5000 familles aidées dans les Deux-sèvres

Dans les Deux-sèvres, le Secours populaire rassemble 300 bénévoles qui viennent en aide à 5 500 personnes.

Pour cette campagne, l'association a besoin de denrées alimentaires bien sûr, mais aussi de vêtements.

"Des vêtements neufs", précise Jacques Deruyter, "ou en excellent état". Là-aussi pour des questions évidentes de dignité humaine.

Appel à bénévoles

L'association réalise un gros travail de collecte et de tri. la plupart des bénévoles sont des retraités très actifs. Pour soulager un peu le poids de leur engagement, le Secours populaire des Deux-sèvres lance un appel pour étoffer ses rangs. Chacun fait en fonction de son emploi du temps. Ce peut être 2 heures par semaine, peut-être 4, en fonction des disponibilités. L'association s'adapte.

Pauvreté des villes, et pauvreté des champs

Si à Poitiers, dans la Vienne, on trouve plus de seniors et d'étudiants notamment étrangers parmi les bénéficiaires, dans les Deux-sèvres, les profils montrent qu'il s'agit davantage de travailleurs pauvres, et de familles.

Jacques Deruyter, qui a été maire de Houplines dans le Nord et vice-président de la Métropole lilloise pendant près de 30 ans remarque d'ailleurs une différence entre milieu urbain et milieu rural.

"A la campagne, les gens hésitent plus à frapper à notre porte. Ils sont gênés de demander de l'aide comme s'ils avaient honte" explique Jacques Deruyter.

En France, 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Soit 9 millions de personnes.