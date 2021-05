"Souriez, c'est une benne journée", guerre aux incivilités dans les déchèteries de l'Est Tourangeau

Depuis fin mars, la communauté Touraine-Est Vallées et le groupe Suez ont lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre les incivilités dans les déchèteries. En un an, une trentaine d'incivilités envers les agents d'accueil relevées sur les sites de Montlouis et Vernou.

"C'est une benne journée, souriez !". On peut voir afficher ce message sur des panneaux ou sur le dos des chasubles des agents d'accueil aux déchèteries de Montlouis-sur-Loire et Vernou-sur-Brenne. Le retour du beau temps rime souvent avec le retour en déchèterie pour certains Tourangeaux, nombreux à faire du tri. Selon les déchèteries de la communauté de communes Touraine-Est Vallées et le groupe SUEZ, les incivilités sont de plus en plus nombreuses aussi.

Une sensibilisation pour apaiser les tensions

En un an, une trentaine d'incivilités recensés envers les agents d'accueil de ces deux déchèteries. Alors, la communauté de communes Touraine-Est Vallées et le groupe Suez ont décidé d'agir et de lancer une campagne de sensibilisation pour lutter contre les incivilités dans les déchèteries.

"En aucun cas l'agent d'accueil est là pour faire le 'larbin des usagers' et décharger les voitures" - Thibaut Haustete, responsable SUEZ à la Déchèterie de Montlouis.

Alors pour lutter contre ça, des messages humoristiques de sensibilisation sont affichés dans la déchèterie et au dos des agents d'accueil : "C'est une benne journée, souriez !" et "Le zen, c'est la tendance dernier tri".

Rappeler le rôle des agents

Thibaut Haustete, responsable pour le groupe SUEZ à la déchèterie de Montlouis-sur-Loire, explique qu'en plus de cela, des pancartes ont été installé pour rappeler le rôle des agents d'accueil : "il est là pour aider, conseiller, orienter vers les bonnes bennes afin de faire le bon tri. En aucun cas il est là pour faire le 'larbin des usagers' et décharger les voitures".

Les incivilités de retour avec l'été

"Lorsqu'on a redémarré les déchèteries après le premier confinement, les usagers étaient cool et sereins. Il n'y avait plus d'incivilités du tout. Puis c'était de retour l'été" se plaint Thibaut Hestete. Avant d'ajouter, "on a beaucoup plus de monde l'été que l'hiver, c'est notre haute saison, donc pour prévenir, on a mis en place cette campagne maintenant".

Des remarques misogynes

Une campagne pour apaiser les relations avec les usagers en déchèterie donc, comme à Montlouis où Nathalie travaille depuis dix ans. Pour elle le constat est sans appel : les incivilités ont beaucoup augmenté, "oh oui... les mentalités ont beaucoup changé, surtout surtout depuis la crise sanitaire" déplore cette agent d'accueil.

Il y a tout de même plus de gens sympa précise Nathalie, mais ces incivilités lui sapent le moral, notamment les remarques misogynes qu'elle reçoit avec sa collègue ou autres insultes. "Mes collègues garçons eux se font plus insulter, même encore ce week-end" rapporte-t-elle.

La déchèterie de Montlouis-sur-Loire est l'une des plus fréquentées d'Indre-et-Loire. Elle voit passer en moyenne 450 véhicules chaque jour et 8000 tonnes de déchets chaque année. © Radio France - Adel Beloumri

Jusqu'à présent, cette sensibilisation porte ses fruits puisque Nathalie est moins embêtée "ça a beaucoup calmé les gens j'ai l'impression. On a même eu des encouragements pour cette campagne, on nous soutient".

450 véhicules par jour

La déchèterie de Montlouis-sur-Loire est l'une des plus fréquentées d'Indre-et-Loire, hors déchèteries de la Métropole, avec en moyenne 450 véhicules qui y passent chaque jour. Quelques 8000 tonnes de déchets y sont collectées chaque année. Alors si vous comptez vous rendre en déchèterie prochainement, n'oubliez pas que "Le zen, c'est la tendance dernier tri."