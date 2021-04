Limoges : le centre Jean Moulin accélère son rythme de vaccination avec 2600 injections par semaine

La campagne de vaccination contre le COVID-19 bat son plein dans la région. Le centre culturel Jean Moulin de Beaubreuil, à Limoges, transformé en centre de vaccination, passe à la vitesse supérieure. Toutes les semaines, 2600 personnes environ pourront y être vaccinées sur rendez vous contre 1600 depuis son ouverture.

La vaccination bat son plein au centre Jean Moulin de Limoges © Radio France - F.C

Ici, on vaccine à tour de bras. Six jours sur sept (du lundi au samedi matin). Une montée en puissance favorisée par l'arrivée massive de doses : "J'ai quatre flacons chaque demi-journée donc ça fait 28 doses par jour. Et il y a plusieurs lignes aujourd'hui", explique Lauryne, infirmière au CHU. Six lignes de vaccination sont mises en place.

"On prend les personnes toutes les six minutes"

Le responsable du centre Stéphane Cheval annonce une forte augmentation de la cadence : "On était à une dose toutes les dix minutes maintenant on prend les personnes toutes les six minutes. Visiblement, on va avoir de quoi vacciner 2 500 à 2800 personnes par semaine"

Pour les heureux élus, cette nouvelle organisation _"fonctionne très bien"_. Des Limougeauds très satisfaits par "la rapidité de la prise en charge". Il faut prendre rendez-vous pour obtenir sa dose. Le centre de vaccination est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Pour prendre rendez-vous par téléphone, il faut joindre le 0 800 009 110 ou le 05 55 08 75 20. Aujourd'hui en Haute-Vienne et en Corrèze, au moins un habitant sur quatre a reçu une dose de vaccination.