Campagne des Restos du cœur : de plus en plus de bénéficiaires dans le Nord-Franche-Comté

Les Restos du cœur lancent leur campagne d'hiver ce mardi ! La 37e depuis l'appel de Coluche en 1985. France Bleu organise sur toutes ses antennes une journée spéciale, car cette année encore, les Restos comptent sur nous. Le nombre de bénéficiaires a augmenté depuis le début de la crise sanitaire. L'an dernier, 1,2 millions de personnes ont été accueillies en France, ce qui représente environ 142 millions de repas. Le Nord-Franche-Comté, lui aussi, est touché par cette triste hausse.

Les bénévoles sur le pont

Au centre des Restos du cœur de Montbéliard, la file des bénéficiaires s'allonge, dans le froid. À l'intérieur, en coulisses, on court dans tous les sens, des palettes de nourriture dans les bras. "On s'affaire à récupérer les produits qui ont été ramassés tôt le matin. On les pèse pour savoir exactement ce qui est rentré", détaille Paul, un des bénévoles. L'objectif ? "Que les bénéficiaires puissent consommer des produits sains", dit-il.

Le centre de Montbéliard va accueillir jusqu'à 1 200 personnes par semaine pendant cette campagne d'hiver. Il a donc fallu se réorganiser explique Claude Nicolas, le responsable du centre : "On a décidé d'accueillir les gens à l'intérieur du centre. Auparavant, avec le Covid, c'était compliqué. On a donc modifié les locaux, déplacé les étagères, pour pouvoir faire rentrer les gens." Une soixantaine de bénévoles donnent de leur temps pour le centre des restos à Montbéliard. Le centre recherche notamment des coiffeurs et des personnes ayant des connaissances dans l'habillement, afin d'aider les bénéficiaires à se sentir mieux.