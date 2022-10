Campagne pour la sobriété énergétique : les Berrichons sont-ils prêts à baisser le chauffage ?

"Mais ils nous prennent pour des gamins ou quoi ? Je n'ai pas attendu les messages du gouvernement pour baisser le chauffage ! On dépense pas l'argent par plaisir !" Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Berruyer est très remonté. Et il n'est pas le seul.

La plupart des Berrichons croisés s'agacent de cette campagne visant à tous nous inciter à la sobriété énergétique : baisser le chauffage à 19°C, faire tourner les machines à laver la nuit, ne pas laisser d'appareils en veille. Autant de "petits gestes" censés permettre de limiter la consommation électrique française et éviter les ruptures d'approvisionnement.

"J'ai pas besoin qu'on me dise comment m'habiller !"

"C'est nous prendre pour des imbéciles. Comme si j'avais besoin que Bruno Lemaire me disent de mettre un pull à col roulé !" s'agace ce Berrichon, en référence à l'interview du ministre de l'économie sur France Inter au cours de laquelle il avait expliqué prévoir de porter un col roulé dans les couloirs du ministère.

"Nous sommes dans un immeuble avec chauffage collectif. On a pris l'habitude d'avoir chaud. Si on s'habille trop à l'intérieur, comment on va faire quand on va sortir ? Et puis je suis devenue frileuse moi..." explique une retraitée de Bourges.

Sac à la main, une Berrichonne revient de son shopping enjouée : "Regardez, justement, j'ai acheté un pull ! et je prévois aussi de faire mettre un poêle à bois chez mois. Et si ca ne suffit pas, j'irais passer l'hiver chez ma tante. Nous partagerons les frais. Il y a le covoiturage, alors pourquoi pas la cohabitation !"

Une solution saluée par cette Berruyère : "Je n'ai jamais été aussi inquiète de ma vie quant à notre indépendance énergétique. Nous devons tous faire des efforts, moi y compris. Alors achetons de gros pulls, éteignons ce qui peut l'être ! Sinon, il n'y aura plus de chauffage pour personne !"