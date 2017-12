Campagne sécurité routière : 80 morts par an sur les routes en Gironde, changeons nos comportements !

Depuis le début de l'année 73 personnes ont perdu la vie sur les routes de Gironde. Une campagne de prévention baptisée "changeons nos comportements" démarre ce mercredi.

Depuis deux ans le nombre de tués sur les routes du département est en nette augmentation : 82 morts en 2016, déjà 73 cette année. "Changeons nos comportements" : c'est le slogan de cette campagne de prévention routière lancée ce mercredi. Encarts dans la presse écrite, spots à la télé et à la radio et affiches dans les rues : la Préfecture, le Département, la ville de Bordeaux et l'Agglomération bordelaise ont uni leurs forces pour porter ce message de prévention.

Certains automobilistes utilisent leur téléphone comme s'ils étaient sur leur canapé. Ce sont des comportements assassins. - Alain Renard, vice-président du conseil Départemental

Sur la première affiche de cette campagne on voit la photo d'une départementale bordée de platane. "Ici Thomas a regretté son dernier verre" nous explique la légende. En bas de l'affiche, le slogan : "80 morts par an sur les routes de Gironde, changeons nos comportements". 80 morts c'est 1 décès tous les 5 jours. Le dernier en date, c'était le 10 novembre. Un jeune homme de 25 ans qui a perdu le contrôle de sa voiture dans une ligne droite à Saint Denis-de-Pile.

Vitesse, alcool, drogue et téléphone

Autre support de la campagne : la vidéo sur internet. On y voit une jeune femme au volant, en route pour une soirée. C'est ce qu'on comprend en lisant les SMS qu'elle envoie d'une main. Elle écrit "je suis là dans pas longtemps". Ce sera son dernier message, la vidéo se termine brusquement par l'accident et la mort. Vitesse excessive, alcool, drogue ou téléphone au volant, ce sont les principales causes d'accident mortels en Gironde. Certains automobilistes pensent même qu'ils peuvent conduire sans ceinture de sécurité : trois morts cette année.