Campements illégaux à Toulouse : "Certains dossiers avancent, d'autres non" pour Médecins du Monde

Le tribunal administratif a ordonné le 2 novembre l'expulsion du campement illégal d'Empalot, sur les berges de la Garonne près du Stadium. Une centaine de personnes, des Roms albanais, beaucoup de familles avec de jeunes enfants, sont expulsables à partir de ce jeudi 17 novembre. La moitié des résidents est partie, l'autre est restée car il y a des enfants scolarisés.

Deux associations s'occupent de ces familles, Médecins du Monde et Utopia 56 qui se sont mobilisées devant la préfecture ce lundi. En vain, elles n'ont pas été reçues.

Ce sont "des expulsions sèches" car il n'y a pas de solution adaptée. — Antoine Bazin, Médecins du Monde

À Toulouse, les dispositifs d'hébergement d'urgence sont complètement saturés. "La préfecture a limité l'accueil à l'hôtel à une seule famille vulnérable par semaine. C'est très limité et bien sûr, pour les hommes seuls, ça n'est même pas la peine d'y penser", appuie le coordinateur des actions mobiles de Médecins du Monde.

La situation se dégrade t-elle dans la Ville rose ? "Oui et non. Ici on parle du plus gros bidonville de Toulouse, la situation n'avance pas et les personnes vont être encore plus précarisées. Mais par ailleurs, il arrive que la préfecture et la Mairie fassent avancer les choses, ça a été le cas en 2021 sur deux sites. Cela peut fonctionner mais cela demande du temps, de l'argent et de la considération pour ces personnes".

En 2017, le plus grand squat de France avait été démantelé aux Arènes à Toulouse. En avril 2019, sur ce même site des berges de Garonne, vivaient déjà une centaine d'Albanais avant leur évacuation . En septembre 2019 encore, pour faire face au phénomène des tentes en plein centre-ville où vivaient des familles, Jean-Luc Moudenc avait pris un arrêté anti-bivouac . Le maire avait dénoncé des "réseaux albanais organisés". Une accusation sur laquelle Médecins du Monde ne se positionne pas. "Cela reste des familles avec des enfants qui vont à l'école. On parle de rupture de soins, de rupture de scolarisation, de précarisation grandissante, réseau ou pas", tranche Antoine Bazin.