Dordogne : le camping à domicile, une nouvelle façon de partir en vacances

Laetitia et sa famille ont décidé de dormir deux nuits à la ferme de Frédéric Chanier (chemise orange) et de son fils (T-Shirt jaune)

Quinze hectares de nature pratiquement à l'état sauvage, voilà ce qui attire les campeurs à la ferme de Frédéric Chanier. Au sud du Périgord entre Issigeac et Eymet, des touristes de toute la France arrivent pour planter leur tentes ou garer leurs caravanes. Ils font du camping à domicile. une pratique qui a explosé après les confinements. La plupart sont des habitués du camping. C'est le cas de Dominique qui arrive de Vendée. Cette année elle a voulue s'éloigner des lieux traditionnels pour camper: "Ici on est vraiment au calme au milieu de la nature. On coupe tout! On coupe la radio, la télé, le téléphone. C'est très reposant."

Tous les campeurs ont trouvé la ferme de Frédéric Chanier sur le site Homecamper, le leader du camping à domicile. Il met en relation particuliers et vacanciers. Ici la nuit coûte 8 euros, quel que soit l'emplacement. Quand les touristes arrivent, Frédéric les accueille avec des cannelés, une production de la ferme. Un accueil chaleureux qui a séduit Laetitia et sa famille. "Ils étaient très bons, on va en reprendre ce matin." Le cours d'eau qui traverse la ferme plait beaucoup à son fils Kilyann: "Quand on mange on entend les bruits de la rivière et des poissons."

C'est la première fois que Dominique, habituée des campings, campe chez un particulier. © Radio France - Eva Crouzet

"On a redécouvert notre ferme"

Pour Frédéric Chanier, accueillir tous ces campeurs, c'est surtout un enrichissement humain. "Grâce à eux, on a redécouvert notre ferme. Parfois ils choisissent de se placer à des endroits qu'on n’aurait même pas imaginé. Ils nous disent que c'est parfait et magnifique!" Ce regard neuf sur sa ferme a permis à Frédéric d’observer sa propriété avec plus d’émerveillement. “On a presque deux kilomètres de rivière rien que pour nous, une forêt... C'est vrai qu'on vit dans un endroit privilégié, mais on ne s'en rendait plus compte."

Grâce au camping à domicile, Frédéric a pu faire de nouvelles rencontres. Certains sont même devenus des amis . C'est le cas de Xavier et de sa compagne. En partant de la ferme, ils n'ont pas hésité à inviter Frédéric chez eux en Alsace. "Sinon on reviendra ici pour un deuxième été !", déclare Xavier.

Avec le succès de cet été, Frédéric espère que le camping à domicile ne sera pas juste qu'un effet de mode. Il prévoit d'installer plusieurs sanitaires dans son jardin prochainement.