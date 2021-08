A Crozon, les camping-cars sont "les bienvenus" mais pas partout

Originaires du Pas-de-Calais, Maryvonne et Michel rêvaient de leur tour de Bretagne en camping-car. Mais la réalité est moins joyeuse : "pour trouver des endroits, c'est pas évident. On nous interdit tout, s'énerve la retraitée. Chaque fois on a trouvé des problèmes."

Bâtons dans les roues

Et à Crozon, les obstacles sont particulièrement nombreux cet été. "Ça me gonfle, on nous met des bâtons dans les roues partout où on va, témoigne Michel. Y'a des parkings mais ils sont limités à 2m10, on ne peut pas rentrer. Ou bien il faut aller dans les parkings payants. La nuit d'avant, on est allés sur un parking autorisé mais on devait quitter les lieux à 2 heures du matin, c'est pas normal."

"Fin juin, du jour au lendemain, les panneaux d'interdiction ont poussé comme des champignons", raconte Pierre-Yves Baraër, photographe et camping-cariste installé sur la commune. Membre de l'Union des usagers des plages de Crozon, il déplore ces restrictions qui empêchent les vacanciers de stationner facilement, en particulier le long du littoral. "C'est totalement injuste, disproportionné et irréfléchi parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucune concertation. Crozon est extrêmement connu, les gens viennent de toute l'Europe. On ne peut pas à la fois dire 'les camping-cars sont les bienvenus' et faire tout ce qu'on peut pour leur pourrir la vie."

Le photographe a récemment publié ce photomontage ironique sur les réseaux sociaux. - Pierre-Yves Baraër

"Nous n'avons rien contre les camping-cars", assure le maire

Le maire de Crozon, Patrick Berthelot, se défend d'entraver la liberté des camping-cars : "il y a des aires, notamment à Saint-Hernot, au Cap de la Chèvre, ou au centre-bourg qui sont gratuites, et qui permettent aux camping-cars, contrairement à beaucoup de secteurs, d'être très libres sur notre territoire. Parce que nous considérons que les camping-cars participent à l'économie touristique. Ils sont les bienvenus." Mais face à ces encombrants vacanciers, le maire reconnaît qu'il y avait un besoin de régulation : "c'est simplement de la sécurité, notre territoire n'est pas prévu pour que des véhicules de cette gamme circulent partout. Nous n'avons rien contre les camping-cars. Et je pense qu'il y va de leur image. S'ils ne comprennent pas qu'on les accueille mais qu'il y a quelques petites règles supplémentaires, alors un jour ou l'autre on sera obligé d'être beaucoup plus drastique."

Croisé à l'heure de l'apéritif sur l'un des rares parkings du bord de mer toujours accessible près de la plage de Kerloc'h, Thierry est un adepte du véhicule de loisirs depuis 20 ans. Ce vacancier d'Eure-et-Loir se veut compréhensif : "ça ne me dérange pas forcément, il faut un minimum de discipline. Parce que s'il n'y a pas de barres à 2 mètres, tout le monde va s'y mettre. Que certains profitent d'un beau spot pendant 24 heures, pas de problème, sauf qu'il y a des gens qui vont s'installer pendant 8 jours."

Pour ne plus avoir à chercher un parking tous les soirs, il préfère payer un peu plus cher et séjourner dans les campings. "Et quand je veux du sauvage, je ne vais pas en France, je vais à l'étranger. En Norvège, tout est gratuit, on se gare où on veut. Même en Corse on peut faire du sauvage, c'est vraiment très bien. En Bretagne on peut, mais dans les terres. Faut pas s'aventurer sur le littoral."