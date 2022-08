Camping-cars, scooters, trottinettes électriques : les policiers les contrôlent aussi en Ille-et-Vilaine

Il n'y a pas que sur la route des vacances, aux abords des autoroutes ou des grands axes routiers, que les forces de l'ordre renforcent leurs contrôles... Pendant ces vacances d'été, en Ille-et-Vilaine, des policiers peuvent être amenés à prêter attention aux "véhicules de loisir", comme les deux-roues ou les camping-cars, sur demande du Préfet.

L'objectif est de vérifier que toutes les normes de sécurité sont bien respectées. Ce mardi 2 août 2022, par exemple, sept motocyclistes de l'Unité zonale des CRS de l'Ouest étaient présents à Saint-Malo, à proximité du port.

Deux-roues ou camping-cars

Parmi les véhicules dans la ligne de mire des policiers, dans ce genre de contrôle, ce sont les scooters et les motos. Avec les beaux jours, les conducteurs peuvent tomber le blouson noir ou les bottes. Mais certaines tenues peuvent être sanctionnées, comme les tongs. Et des accessoires restent obligatoires toute l'année, comme les gants. L'amende est de 45 euros si vous ne les portez pas.

"Les gens ont trop chaud et ils ont l'impression que c'est optionnel, explique le Brigadier Régis Briand, sauf que c'est essentiel pour ne pas se faire mal en tombant. Les gants se sont pas imparables, mais ça réduit les risques de se blesser à la main ou de se casser les doigts. Nous, on porte nos équipements de protection toute l'année, ajoute le motard, et on s'y fait."

Autres véhicules contrôlés : les camping-cars. Les policiers s'assurent que tout le monde est bien attaché, y compris à l'arrière, vérifient que les équipements de sécurité sont bien présents et que l'état du véhicule est correct. "Comme ce sont des véhicules qui ne ressortent qu'à l'été, les usagers peuvent oublier, par exemple, de vérifier l'état de leurs pneus", indique le Commandant Frédéric Gassert.

Un autre moyen de transport est en vogue, depuis quelques années : la trottinette électrique. "On constate un bon nombre d'infractions, avoue le Commandant. Sur les lumières, des conducteurs qui roulent sur le trottoir, trop vite ou avec un passager. Dans ce cas-là, ce sont surtout des jeunes qui, je crois, sont de bonne foi quand ils nous disent qu'ils ne savaient pas. Alors on joue la carte de la prévention plutôt que celle de la répression."

D'autres contrôles sont prévus sur le mois d'août.

Philippe Brugnot, sous-préfet d'Ille-et-Vilaine, sur l'arrondissement de Saint-Malo. Copier