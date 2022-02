Canal de Bourgogne : Près de 440 000 euros de travaux pour une écluse de Saint-Jean-de-Losne en Côte-d'Or

Voies Navigables de France (VNF) réalise de très gros travaux d'entretien de plusieurs de ses écluses sur le canal de Bourgogne. D'importants travaux d'hiver qui s'étalent de novembre à mi-mars et qui auront touchés cette année 25 écluses entre la Côte-d'Or et l'Yonne sur les 189 que l'on trouve le long des 242 kilomètres du cours d'eau.

D'ici 2030 VNF aura consacré 250 millions d'euros à la restauration de l'ensemble de ses ouvrages qui pour la plupart datent de l'ouverture du canal en 1832. Concernés de près cette année, les deux biefs situés chacun à l'extrémité du canal. Le premier chantier se trouve à Migennes dans l'Yonne, le second à Saint-Jean-de-Losne et Saint-Usage en Côte-d'Or où une écluse d'une quarantaine de mètres de long bénéficie d'une importante restauration, des travaux d'étanchéité.

Arnaud un ouvrier remplace les pierres abimées et fait de la place pour installer les futures portes de l'écluse © Radio France - Thomas Nougaillon

Nathalie Vincent de VNF explique les travaux qui se déroulent actuellement à Saint-Jean-de-Losne en Côte-d'Or Copier

Une enveloppe de près de 440 mille euros financée par l'État et la Région via leurs différents plans de relance. Il s'agit de changer les pierres abîmées par le temps et de remplacer le système de portes de l'écluse mise hors d'eau. Depuis le début du chantier fin janvier un échafaudage roulant est installé pour faciliter la vie des six ouvriers qui travaillent ici. C'est très impressionnant mais pour VNF ce n'est pas vraiment extraordinaire.

Nathalie Vincent responsable du canal de Bourgogne à VNF. "Les parties abîmées ont été enlevées, les portes de l'écluse retirées, on refait les maçonneries et bientôt nous allons poser des portes neuves ainsi que divers équipements pour pouvoir ouvrir, fermer et gérer l'eau." Des travaux qui étaient vraiment nécessaires. "L'écluse était assez dégradée, les portes n'étaient plus étanches ce qui complexifiait le passage des bateaux".

Damien Lhomme pilote les travaux pour VNF © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette écluse est l'une des plus utilisées du canal de Bourgogne puisqu'elle sert à la fois à la navigation et à toutes les activités locales de réparation de bateaux à Saint-Jean-de-Losne. Damien Lhomme pilote les travaux pour VNF. "C'est aussi la porte d'entrée qui permet de passer de la Saône au canal, il s'agit vraiment d'une écluse stratégique". Une écluse qui -selon les engagements pris par VNF auprès de l'État- devrait bientôt être automatisée. "Il est prévu d'ici 2030 que toutes les écluses soient automatisées, ces travaux de régénération, de restauration sont un préalable à cette automatisation" promet Damien Lhomme.

Notre reporter est allé à la rencontre des ouvriers au fond du sas vidé de son eau ! Copier

Des travaux réalisés par l’entreprise Moingeon de Lacanche en Côte-d'Or tandis que la fabrication des portes -elle- est sous- traitée à l’entreprise Troncy, une société située près de Génelard en Saône-et-Loire. Débuté le 24 janvier dernier cet important chantier doit se terminer aux alentour du 20 mars 2022.

Retrouvez ce reportage dans le 6/9 de France Bleu Bourgogne ce vendredi 18 février 2022 (98.3 ou 103.7) ou en cliquant sur les liens ci dessus.