Canapés, buffets et tables à petit prix en Creuse : le Recyclabulle fait une foire aux meubles

Il y aura du monde samedi 6 mai à Saint-Fiel. La ressourcerie Recyclabulle de Guéret veut écouler ses stocks de meubles d'occasion. Elle organise donc pour la première fois une "foire aux meubles".

Du canapé aux chaises en passant par les buffets, les étagères et le mobilier de jardin, plus de 200 meubles seront proposés à la vente. Ils seront vendus au tiers de leur prix de départ : comptez maximum cent euros pour les plus grosses pièces. Une aubaine pour les petits budgets : "On voit que l'inflation affecte beaucoup le porte-monnaie, on a eu une baisse de fréquentation aussi, c'est une période compliquée pour tout le monde", Aurélie Carmeille, coordinatrice chez Recyclabulle.

Gratiferia et troc de graines

La foire aura lieu de 10h à 18h dans le grand entrepôt loué temporairement par l'association à Saint-Fiel, au 22 Laschamps de Chavanat. Le dépôt d'origine de l'association, situé dans la zone Cher du Prat de Guéret, a en effet en partie brûlé fin 2022. Normalement, le local de Saint-Fiel sert aux dons et au tri, mais il ouvre exceptionnellement ses portes samedi le temps d'une journée.

Ce sera une journée festive à Saint-Fiel puisque la mairie organise en même temps une Gratiferia autour de la salle polyvalente. C'est une foire où l'on peut donner et repartir gratuitement avec des objets de son choix. Vous pourrez aussi échanger vos graines de radis avec d'autres de tomates par exemple puisqu'un troc de graines est prévu.