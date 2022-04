Cancer : à Rennes, une journée pour faire découvrir le sport adapté

Le collectif "Sport, Activité Physique et Cancer" a organisé ce samedi une journée de rencontres autour du sport adapté, à Rennes. Une quinzaine d'associations sportives ont fait découvrir leurs activités au complexe sportif de Bréquigny.

Séance de découverte de danse adaptée, pour ces femmes venues à la journée de rencontres "Sport, Activité Physique et Cancer", à Rennes.

Oui, il est possible de faire du rugby, du football ou même du judo après un cancer ! Le collectif "Sport, Activité Physique et Cancer a organisé ce samedi une journée de rencontres sur le sport adapté, au complexe sportif de Bréquigny, à Rennes. L'occasion de faire découvrir les différentes associations qui œuvrent pour rendre l'activité sportive accessible aux malades ou aux patients en rémission.

Au total, une quinzaines de sports représentés, du karaté à l'aquagym en passant par la danse latine et moderne : "J'ai été malade, et puis il a fallu que je reprenne une activité sportive. Depuis c'est beaucoup mieux, cela aide", témoigne Typhaine, inscrite au centre Sunrize à Fougères, qu'elle fréquente presque quotidiennement. "Chacun fait ce qu'il peut avec le corps qu'il a. Il n'est pas du tout question de performance, de faire de grands championnats.. simplement de la remise en forme, en fait". "Cela permet de mettre tous les muscles en action, de faire du renforcement musculaire. Comme c'est assez tonique, cela permet aussi de travailler au niveau cardiorespiratoire, et comme on rigole beaucoup, cela apporte du bien être au niveau mental", complète sa coach Marie Tellier, enseignante en activités physiques adaptées.

Limiter le risque de récidive

Parmi les autres activités présentées, l'escrime, mise en avant par l'association Solution Riposte Bretagne, présente dans 22 communes bretonnes. "L'association s'est au départ développée pour les femmes qui ont eu un cancer du sein", explique Annie Lis, secrétaire de l'association. "Cela permet de mobiliser le bras qui pose problème après l'opération, suite à des lymphœdèmes ou autres, et donc de faire de la kiné sans s'en rendre compte. On s'aperçoit que pour des femmes qui arrivent en disant "je n'y arriverai pas", au final, cela vient tout naturellement, elles bougent et lèvent le bras sans aucunes difficultés car c'est très ludique."

L'association milite aujourd'hui pour que ces cours d'escrime soient remboursés par les mutuelles : "de toute façon, aujourd'hui c'est prouvé, il y a 30 à 40% de risques de récidives en moins chez les personnes qui font de l'activité physique adaptée, que ce soit de l'escrime ou une autre."

Le défi de l'éloignement, dans les zones rurales

Mais il y encore du travail à faire pour que le sport adapté soit pleinement pris en compte. "A tous les niveaux", assure même Paul Delamarche, professeur émérite à l'université de Rennes et président du collectif "Sport, activité physique et cancer". "D'abord ce n'est pas assez connu. Il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que peut être l'activité physique adaptée. En plus, sous l'impulsion des pouvoirs publics, il y a une volonté de le développer, mais ce sont des activités qui arrivent en concurrence avec d'autres, par exemple le soir à partir de 18h dans les gymnases, qui sont souvent déjà occupés."

Autre problématique rencontrée par les malades ou les personnes en rémission, l'éloignement des structures : "On arrive à faire un certain nombre de choses sur la ville de Rennes, où il y a déjà pas mal d'activités physiques adaptées qui se sont développées. Il y a des zones plus défavorisées, c'est souvent le cas, par exemple, des zones rurales", poursuit Paul Delamarche. C'est la raison pour laquelle l'association Solution Riposte Bretagne a ouvert une antenne à Saulnières, petit village de moins de 800 habitants près de Janzé, en Ille-et-Vilaine.