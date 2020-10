Cancer du sein : 100 euros par but marqué en D1 féminine pour "Octobre rose"

Le championnat de France féminin de football a décidé de participer à "Octobre rose", la campagne de sensibilisation sur le dépistage et la lutte contre le cancer du sein. 100 euros seront notamment versés durant tout le mois pour chaque but inscrit en D1 féminine.

La Fédération française de football a annoncé ce vendredi que les clubs et les joueuses du championnat de France féminin allaient participer cette année à "Octobre rose", la campagne annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

Le partenaire de la D1, Arkema, s'est engagé à verser 100 euros à chaque but inscrit "lors de toutes les journées de championnat du mois d'octobre", qui en compte quatre. L'argent reviendra à l'association Ruban Rose, qui soutient la recherche médicale et organise des campagnes de sensibilisation.

Ruban et lacets roses

La FFF a également annoncé que les salariés des clubs porteront un ruban rose, et les joueuses "des crampons à lacet rose" : "Les actions seront nombreuses pour faire vivre cette opération et offrir à l’association Ruban Rose et à la cause qu’elle défend le maximum de visibilité", souligne la Fédération dans son communiqué.

Le PSG a de son côté publié une vidéo de sensibilisation sur les réseaux sociaux. "Chaque année, 58.000 nouvelles femmes sont atteintes du cancer du sein en France, cela représente une femme sur huit. Mais s'il est détecté assez tôt, il y a 99% de chance d'en guérir", rappellent deux joueuses du PSG, Grace Geyoro et Bénédicte Simon, aux côtés notamment de Carol Cabrino et Jenny Priez, les compagnes respectives de Marquinhos et Luka Karabatic.

Le cancer du sein est responsable de plus de 12.000 décès par an en France métropolitaine, soit "la première cause de décès par cancer chez la femme" d'après Santé publique France. Selon l'Institut national du cancer, "15 à 21% des décès par cancer du sein pourraient être évités grâce au dépistage organisé".