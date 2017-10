Cancer du sein : "60% des sarthoises se font dépister" Élodie Coulon, chargée de prévention à la ligue en Sarthe

C'est reparti pour octobre rose, l'opération de sensibilisation dans la lutte contre le cancer du sein. En Sarthe, 65% des femmes se font dépister.

Elodie Coulon, chargée de prévention à la ligue contre le cancer en Sarthe est notre invitée ce lundi dans le cadre d'octobre rose. L'occasion de faire le point sur le dépistage du cancer du sein en Sarthe.

60% des sarthoises se font dépister

"Tant que nous ne serons pas à 100% de dépistage, on ne pourra pas dire que c'est suffisant"nous dit Elodie Coulon, chargée de prévention à la ligue contre le cancer en Sarthe."On a a peu près 60% de taux de réponse aujourd'hui. En Sarthe, ça dépend des secteurs et de l'offre. Par exemple, si on habite loin d'un cabinet de radiologie, il y a moins dépistages. Il y a encore aussi la peur d'aller se faire dépister car en l'absence de symptômes, on a aussi l'impression que l'on découvre quelque chose qui n'existe pas alors que c'est sous-jacent. Il faut rappeler que le dépistage organisé (entièrement gratuit pour une mammographie dans un cabinet de radiologie) concerne toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans et j'insiste sur le fait qu'il faut y aller tous les deux ans. Quelquefois, les femmes se font dépister une fois et elles pensent que c'est bon pour le reste de la vie.

Accompagner les malades

La ligue contre le cancer en Sarthe accompagne aussi de nombreux malades. "On propose ce que l'on appelle des soins de support comme de la socio-esthétique, de l'activité physique adaptée, ou encore de la sophrologie" souligne Elodie Coulon, chargée de prévention à la ligue contre le cancer en Sarthe. "Tout plein de petites choses qui peuvent aider à supporter les soins ou après les soins pour aider à se sentir mieux et à se réapproprier son corps. Ces aides sont ouvertes à tout le monde, et c'est entièrement gratuit".

Les marches pour la vie

Tout au long du mois d'octobre, il y aura à peu près 17 marches qui seront faites au profit de la ligue contre le cancer en Sarthe. On aura aussi des actions de promotion et de prévention comme au Leclerc de Château du loir. Il y aussi des ventes de Sablé et de macarons à Sablé".