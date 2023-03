Cancer du sein : bénéfices records pour la course Odysséa de Nantes

16.500 personnes, enfants et adultes confondus, ont participé à la course Odyssea de Nantes au profit de la lutte contre le cancer du sein

Une marrée rose a envahit le cours Saint-Pierre. On attendait 15.000 personnes, ce sont finalement 16.500 participants qui ont couru au profit de la lutte contre le cancer du sien ce dimanche 19 mars 2023 à Nantes. Et pour cette 17ème édition , les bénéfices sont records, avec plus de 151.000 euros récoltés pour l'association Odysséa. L'an dernier, 92.900 euros avaient été récoltés.

Un échauffement collectif en musique

Avec quatre courses organisées, il y en avait pour tous les goûts : 1 km pour les enfants, 5 km du course non chronométrée, 5 km de marche non chronométrée, et pour les plus sportifs 10 km, mais cette fois-ci contre la montre. L'événement a commencé pour un échauffement collectif en musique au village Odysséa installé au cours Saint-Pierre pour l'occasion.

Un événement solidaire et familial. Adèle, 24 ans, et sa maman Stéphanie courent ensemble. La mère de Stéphanie, grand-mère d'Adèle, est atteinte d'un cancer du sein. Elles se mobilisent ce dimanche en pensant à elle : "On s'est fait un petit défi toutes les deux, lance Stéphanie. C'est important d'être unies pour cette cause qui peut toutes nous toucher, renchérit Adèle. C'est une question de solidarité !"

Le cancer du sein touche en très grande partie les femmes, et pourtant beaucoup d'hommes ont participé à la course. Trois d'entre eux arrivent en tête de la boucle de 10 km : Renaud Vincent, Jules Grossi et Tom Gougeon.