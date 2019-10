Cancer du sein : plus de 8500 personnes ont couru pour Clermont en rose

Deuxième édition de Clermont en rose, et déjà un record : avec 8500 participants, la course de dimanche a rassemblé 1500 personnes de plus que l'an dernier, dans son combat contre le cancer du sein.

Clermont-Ferrand, France

C'est un peu moins que l'objectif affiché des 10000 participants, mais Clermont en rose s'en contentera largement. Dimanche, c'est une véritable marée rose qui s'est installée place de Jaude. "1500 personnes de plus par rapport à l'année dernière, c'est pas mal !", sourit Laurie Fabregoul, la présidente de Clermont en rose. Petits, grands, jeunes, moins jeunes, ils sont 8571, précisément, à avoir bravé le froid et la pluie, sacrifiant leur dimanche matin pour courir contre le cancer du sein.

"Notre souhait, c'est de regrouper un maximum de personnes. Et cette année, les Puydômois - car tout le monde ne vient pas de Clermont - ont répondu présent. Donc toute l'équipe est ravie !" - Laurie Fabregoul, la présidente de Clermont en rose

Nombreux sont ceux qui se sont sentis concernés, de près ou de loin, par le cancer du sein, qui touche une femme sur neuf. "Mes deux-grands-mères ont été touchées par cette maladie, donc je me suis sentie concernée", explique Marie. "Et puis comme je cours toute l'année, c'était l'occasion d'avoir un but !", sourit-elle. "Ca me touche personnellement, car ma tante est décédée d'un cancer il y a trois mois", témoigne Audrey. "Nous sommes 8500, à 12 euros l'inscription, _ça fait des sous pour combattre cette saloperie de maladie !_"

T-shirt rose, numéro agrafé au t-shirt, ballon accroché aux sacs à dos, tout le monde a eu droit à un échauffement par deux coaches de fitness confirmées, qui montraient les mouvements. Il y avait tant de monde, sur la place de Jaude, que certains des participants ont dû se mettre derrière la scène en question !

L'échauffement a duré une petite demi-heure, avant que la foule ne se lance dans un flashmob (une mobilisation éclair de gens pour une chorégraphie spontanée ou bien, comme pour Clermont en rose, planifiée à l'avance).

Au programme, un parcours de cinq kilomètres, dans le centre de Clermont-Ferrand. Trois départs ont été donnés : à 10h, les 478 femmes ayant choisi la course chronométrée ; à 10h05, les personnes à mobilité réduite et celles transportées en goëlettes ; puis, à 10h10, le reste des personnes (femmes, hommes et enfants), qui pouvaient faire la course à allure libre. Il y avait tant de monde que, dix minutes après le dernier départ officiel, plusieurs personnes n'étaient pas encore parties, tandis que certaines concurrentes de la course féminine chronométrée arrivaient déjà !

La course féminine chronométrée a été remportée par Aurélie, en 18 minutes et 16 secondes, un peu moins d'une minute derrière le record (17 minutes et 35 secondes). Mais l'essentiel n'était pas là, comme le rappelle Julie. "C'est la cause qui compte, être toutes là, ensemble, contre le cancer !"

L'an dernier, plus de 7000 personnes avaient participé, et près de 75 000 euros avaient été récoltés. Avec 8571 participants cette année, et une inscription à 10 euros (12 le jour de la course), intégralement reversée aux associations luttant contre le cancer du sein, les chiffres devraient s'envoler.