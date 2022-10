Cancer du sein : une première mondiale à Nice avec des prothèses mammaires révolutionnaires

En ce mois d'octobre rose et de prévention contre le cancer du sein, voici une première mondiale. Des prothèses mammaires qui reproduisent la forme, le poids et la pigmentation du sein après ce qu'on appelle une mastectomie grâce à l'impression 3D. Julien Montenero est fondateur de Realetee.

En quoi cette innovation est elle une première mondiale ?

"Elle permet de représenter le sein, l'image du sein perdu après la mastectomie. C'est surtout un système de numérisation qui va prendre en volume, en photographie, le volume du sein avant la mastectomie. Du coup, on va pouvoir redonner l'image exacte du sein qui a subi une mastectomie__. Cette empreinte numérique, c'est un peu la nouvelle génération du 3D. On prend la numérisation du volume conception et impression 3D. On est sur quelque chose qui est hyper individualisé et on se retrouve dans une bonne condition après cette dure épreuve."

C'est accessible à toutes les femmes ?

"Evidemment. On est en cours de normalisation. Pour ce qui est de la prise en charge, on est sur du surcoût parce que c'est du sur mesure. Mais évidemment toutes les femmes peuvent y accéder__. D'ailleurs, on fait un atelier portes ouvertes tout le mois d'octobre, vous pouvez nous contacter sur notre site."

Vous êtes à Nice ?

"Dans la rue Grimaldi. Nous voulons ouvrir les portes pour présenter cette technologie aux associations, aux médias, à tout le monde."

Ces prothèses ne sont pas encore remboursées ?

"C'est en cours de normalisation. On entre dans une démarche de nouvelles technologies qui ne sont pas encore mis en avant par la Haute Autorité de la Santé. A nous aussi de développer cette prise en charge."