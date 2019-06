Cancers d'enfants à Sainte-Pazanne : les analyses vont commencer début juillet

L'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, organisait un second comité de suivi ce 26 juin à Nantes, avec des professionnels de la santé et le collectif "stop aux cancers de nos enfants". Ils ont dévoilé leurs objectifs pour cet été.

Sainte-Pazanne, France

L'ARS a fixé son objectif, ce 26 juin lors du second comité de suivi des cancers pédiatriques de Sainte-Pazanne et de ses alentours : des résultats avant le rentrée ; des professionnels de santé et le collectif "stop aux cancers de nos enfants" étaient présents.

Lever le doute sur l'école Notre-Dame

L'Agence régionale de santé annonce que les premières analyses auront lieu début juillet, autour de l'école élémentaire Notre-Dame. "On a eu plusieurs signalements d'enfants ayant fréquenté l'école qui ont déclenché des cancers, affirme Nicolas Durand, directeur-adjoint de l'ARS Pays de la Loire. _C'est là que l'on va commencer nos investigations sur l'eau, sur l'air, sur les champs électromagnétiques_."

L'objectif est d'avoir des résultats pour la rentrée scolaire, le 2 septembre. "On ne peut pas garantir d'avoir tous les résultats nécessaires à cette date, mais c'est l'objectif", continue le directeur-adjoint. L'ARS est en train de passer commande auprès de prestataires ; leurs noms seront diffusés.

"On voit bien qu'ils font en sorte que ça avance vite"

- Marie Thibaud, du collectif "stop au cancers de nos enfants"

Un questionnaire va également être envoyé aux 14 familles identifiées par l'ARS ; très complet, de près de 50 pages. Marie Thibaud l'a étudié et a exigé des ajouts, tous acceptés. "Ça ne va pas être simple, confie-t-elle. Déjà, le peu de familles avec qui j'ai travaillé, _ça fait remonter beaucoup de choses autour de l'histoire et de la maladie_. Donc je demande d'y aller avec délicatesse."