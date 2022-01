Candes-Saint-Martin : la confluence de la Loire et de la Vienne classée à l'UNESCO fait la fierté du village

C'est un site bien connu des amateurs de la Loire à la vélo. La confluence de la Loire et de la Vienne, tout à l'ouest de l'Indre-et-Loire, a été classée à l'UNESCO. Dans le village de Candes-Saint-Martin, commerçants et habitants se sentent privilégiés d'être les témoins de ce beau paysage.

Candes-Saint-Martin fait partie des huit communes d'Indre-et-Loire qui entrent dans les 2.744 hectares désormais classés à l'UNESCO, en même temps que la confluence de la Loire et de la Vienne. Et c'est dans ce village que l'on observe réellement le mieux cette convergence entre le fleuve et la rivière.

"Gigi", la patronne de la brasserie "L'onde viennoise" ne se lasse pas du paysage. Sa terrasse donne directement sur cette confluence. "C'est le paradis, que voulez vous ! Ça fait trente ans que je travaille ici et chaque jour est différent, vous n'avez jamais la même lumière."

Moi, ce que je recherche, c'est de me sentir vivant et quand je suis là, je suis plus vivant qu'ailleurs.

Juste en bas, au bord de l'eau,Frédéricse met en tenue pour faire un tour de pirogue. C'est son spot préféré. "Ça fait partie du rêve. Hier, je suis venu ramer, c'était un lac. Aujourd'hui, c'est plus agité, il y a des vagues. La hauteur d'eau n'est jamais la même, le paysage change tout le temps. Quand vous êtes bien quelque part, c'est que cet endroit vous fait vibrer. Moi, ce que je recherche, c'est de me sentir vivant et quand je suis là, je suis plus vivant qu'ailleurs."

Ce n'est pas Maurice qui dira le contraire. L'ancien président de la section de pêche de Candes-Saint-Martin vit dans le secteur depuis toujours. Ce label UNESCO, ce n'est que justice, selon lui. "Bien sûr que c'est mérité, dit-il un peu chauvin. J'ai tout fait ici, c'est là que mon grand-père m'a appris à pêcher et je suis très attaché à cette confluence de la Loire et de la Vienne. Je suis content de voir que c'est resté sauvage. Quand je voyage dans d'autres départements, même s'ils sont beaux, je suis toujours pressé de rentrer et de retrouver cet endroit."

Une forte affluence en période estivale

Avec ce classement à l'UNESCO, les gîtes, eux, s'attendent à voir débarquer encore plus de touristes. James tient celui de la "Confluence", le bien nommé car il a une vue imprenable sur la Loire et la Vienne. "En principe, je suis toujours complet sur les six mois d'ouverture, explique celui qui a toujours vécu dans ce beau domaine qui comprend plusieurs demeures. Mais forcément, ça va donner un coup de boost, surtout si les Anglais peuvent voyager à nouveau car j'en ai beaucoup en règle générale."

L'un de ses voisins, Gilles, demande maintenant un peu plus d'infrastructures. "Comme on va attirer plus de monde, il faut faire quelque chose. L'été c'est un concours de klaxons permanent dans la rue qui traverse le village. Mais là, ce sera pire. Je n'ai pas de solutions magiques parce qu'il y a bien une déviation, mais personne ne la prend." Il émet l'hypothèse de piétonniser le village lors des périodes estivales. Dans ce cas, il faudra d'autres parkings, car le seul qui est installé à l'une des deux entrées ne peut contenir qu'une dizaine de voitures, tout au plus.