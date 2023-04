Candidat dans l'émission The Voice, il est infirmier de nuit au CHU de Nantes

Avec sa voix grave et puissante, on n'imagine pas qu'Aiden était stressé samedi soir sur la scène de The Voice en entonnant la chanson d'Arthur H, La Boxeuse amoureuse. "Je ne suis qu'un petit infirmier qui habite Nantes et qui a fait moins de dix scènes dans sa vie", dit-il. Lors de ces auditions à l'aveugle, Aiden a pourtant conquis le jury de The Voice, composé de Zazie, Vianney, Amel Bent et Bigflo et Oli.

ⓘ Publicité

La musique est partout dans la vie du jeune infirmier nantais. Elle l'aide dans son quotidien : "On arrive chez nous le cœur un peu lourd quand la nuit a été difficile et la musique est un exutoire." Aiden compose également des chansons inspirées d'histoires vécues en réa, sur la vulnérabilité ou la mort.

Aiden chante souvent aussi auprès de ses patients. Au début, c'était seulement auprès de ceux qui étaient sédatés. Plus aujourd'hui. "ça m'arrive régulièrement de chanter devant des patients conscients. C'est vrai que ça amène quelque chose dans la relation parce que je donne une partie de moi, eux aussi et on échange là-dessus", raconte-t-il.

Au CHU de Nantes, Aiden se sent soutenu dans cette aventure The Voice : "Mes collègues sont géniaux ! Ils n'ont pas arrêté de me porter. Avant même que je participe à l'émission, j'ai fait écouter mes compositions à certains et ils me soutenaient."

Si le jeune homme de 27 ans rêve de vivre un jour de sa musique, il souhaite d'abord prendre du plaisir à The Voice : "Peu importe le résultat, je veux surtout du partage et de l'échange. Je veux que le moment soit beau."