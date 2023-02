Candidate trans au concours de Miss Isère : "pour que cela devienne un non sujet"

"Je ne le fais pour brandir un panneau sur la scène ; je le fais pour que cela devienne un non sujet." Aëla Chanel est née il y a 33 ans dans un corps de garçon avant d'entamer un parcours de transition, elle qui s'est toujours sentie femme. En 2020 au terme de cette transition cette Voironnaise d'origine s'est présentée au concours Miss Trans. Elle a pris goût aux concours de beauté et a donc décidé de s'inscrire à celui de Miss Isère. Retenue avec 14 autres candidates pour la finale, ce samedi 18 février à Allevard, elle a conscience d'être un symbole de l'évolution de la société : "il y a quand même cette forme de militantisme, ne serait-ce que pour dire que nous existons et que nous sommes là, que nous sommes valables comme les comme toutes les autres personnes, tous tous les autres citoyens et citoyennes français."

Aëla, candidate au concours de Miss Isère 2023 - DR / Aëla Chanel

Jérémy Chevron, co-président du comité Miss Isère, insiste sur l'évolution des règles du concours : le critère d'âge, notamment, a disparu. Le concours est plus ouvert. Mais pour lui la trans identité n'a pas été un critère : "nous aujourd’hui on sélectionne les filles avant tout pour la prestation scénique" assure-t-il ; "on n'a pas forcément parlé de son histoire". "C'est une femme comme toutes les autres aujourd'hui et c'est bien là l'essentiel", conclut l'organisateur.

Diversité

La Voironnaise salue de son côté l'évolution des critères, notamment celui de l'âge : "c'est une belle avancée puisque être miss, c'est quand même représenter la femme française dans sa globalité et pas juste une minorité, estime Aëla, et donc je trouve ça plutôt plutôt encourageant." À quelques heures de monter sur scène, l'Iséroise qui travaille à Paris se prend à rêver de couronne iséroise, voire nationale. "Ce ne serait pas tellement le symbole de dire que la France est ouverte aux femmes transgenres, souligne la candidate ; ce serait surtout pour dire qu'en fait la femme a une beauté dans sa diversité (...). C'est message-là que j'ai envie de porter."