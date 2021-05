Candidature à l'Unesco : les habitants consultés sur leur vision du Vieux Mans

Pour comprendre comment les Manceaux perçoivent leur centre historique et documenter le dossier de candidature pour le classement de l'enceinte gallo-romaine à l'Unesco, l'université du Mans invite les habitants et les touristes à répondre à un questionnaire sur la Cité Plantagenêt.

Dans la perspective de la candidature à l'Unesco, l'enceinte gallo-romaine du Mans (Sarthe) est actuellement au cœur d'un projet de recherche universitaire auquel les habitants et les touristes sont invités à participer. Le Mans Université a mis en ligne un questionnaire sur son site internet, en partenariat avec la ville du Mans, pour comprendre comment les Manceaux perçoivent leur centre historique.

Cité Plantagenêt ou Vieux Mans ?

Qu'ils l'appellent "Cité Plantagenêt" ou tout simplement "Vieux Mans", le ressenti des habitants vis-à-vis de leur patrimoine est un élément important du dossier en cours de constitution, selon la géographe Elodie Salin, qui mène cette étude. "Le patrimoine sert les besoins du présent", explique la chercheuse. "Les sites naturels, culturels, les villes patrimoniales sont des lieux marquants pour leur passé mais aussi des lieux de vie et de visite. Ils servent d’argument pour le marketing territorial et touristique des villes".

Le questionnaire pour les habitants du Mans et de sa périphérie comporte 40 questions, il interroge les participants sur leur vision du centre historique, ce qui leur plait et ce qui pourrait être amélioré, mais aussi sur la fierté qu'ils éprouvent vis-à-vis de ce patrimoine, leur connaissance de son histoire et des manifestations qui s'y déroulent.

Un deuxième questionnaire est en ligne, il s'adresse aux Sarthois qui ne vivent pas à proximité immédiate du Mans et aux habitants d'autres départements.

Pour la candidature à l'Unesco, l'étude de l'université du Mans va durer deux ans et va aussi comprendre une comparaison de la muraille gallo-romaine du Mans avec celles de Rome et de Lugo, déjà classées. Le processus de candidature devrait encore durer plusieurs années.