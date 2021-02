Candidature Barcelona-Pirineus pour les JO 2030 : l'Espagne ne veut pas d'épreuves en France

L'Espagne et la Catalogne finalisent leur candidature pour les JO d'hiver 2030 à Barcelone et dans les Pyrénées catalanes. A ce stade, les espagnols ne souhaitent pas d'épreuves dans les stations de ski des Pyrénées-Orientales. Interview de Gérard Figueras qui supervise le projet à la Généralitat.

C'est une déception pour les stations de ski françaises de Cerdagne et du Capcir dans les Pyrénées-Orientales. Elles espéraient être intégrées au projet de candidature de l'Espagne et de la Catalogne pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2030, en accueillant peut-être certaines épreuves officielles. Des contacts en ce sens avaient démarré brièvement l'année dernière sous l'égide de la Généralitat de Catalogne, mais les Espagnols qui supervisent le projet 2030 s'opposent au principe d'une candidature à plusieurs états (avec la France et l'Andorre en plus de l'Espagne). La fédération royale espagnole des sports d'hiver souhaite que toutes les épreuves officielles se déroulent sur le sol espagnol à Barcelone, en Basse-Cerdagne et dans le Val d'Aran.

Des retombées quand même côté français

Mais même sans épreuves de ski officielles, si le dossier Barcelona-Pirineus est retenu, le département des Pyrénées-Orientales devrait tout de même largement bénéficier de cet événement. Le projet prévoit de désigner Puigcerdà et le secteur comme territoire olympique. La capitale de la Cerdagne est limitrophe de la France, ce qui devrait générer côté français des retombées, notamment en terme d’hébergement. Les stations de ski françaises pourraient également jouer un rôle pour les entraînements et peut-être aussi pour les épreuves préparatoires avant les jeux. Le projet intègre aussi le doublement d'une partie de la ligne de chemin de fer qui relie Barcelone à Latour-de-Carol.

Pour faire le point sur cette candidature, nous avons interrogé Gérard Figueras, le secrétaire général des sports au sein de la Généralitat qui gère le dossier de candidature côté catalan.

France Bleu Roussillon : Est-ce que la participation des stations de ski des Pyrénées-Orientales est prévue dans le projet de candidature Barcelona-Pirineus?

Gérard Figueras : De mon point de vue, la Cerdagne côté français doit jouer un rôle. Mais le leadership du projet de candidature, ça appartient au comité olympique espagnol. Et clairement, ils veulent que les épreuves se déroulent dans des stations de ski espagnoles pendant les 15 jours des Jeux. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de coopération avec la France et aussi l'Andorre. Avant le début des jeux, il y a toutes les épreuves préparatoires à réaliser. Et aussi tout l'accueil et l'hébergement des délégations et du public. Et là, les stations de ski françaises ont une opportunité évidente. Nous devons entamer des discussions avec le côté français. D'une manière générale, la partie française de la Cerdagne va pouvoir bénéficier de toute la projection internationale des Jeux qui vont faire la promotion des Pyrénées comme destination de ski.

Où vont se dérouler précisément les épreuves officielles?

Contrairement à un précédent projet qui prévoyait de tout concentrer sur la Cerdagne, là c'est un petit peu différent. Le CIO a changé les règles et on n'a plus de limitation de distance. Cela nous permet de répartir la célébration des jeux pas seulement dans un seul endroit. Donc on compte faire les épreuve de neige pendant 15 jours sur la Cerdagne (Stations de la Molina et de la Masella notamment) mais aussi sur le Val d'Aran.

Est ce que vous prévoyez la construction de nouvelles infrastructures dans le cadre de votre projet?

Le Comité International Olympique est très clair. Il ne faut pas construire de nouvelles infrastructures exclusivement pour les Jeux. Le projet doit s'adapter aux infrastructures qui existent déjà. Pour les épreuves de neige, c'est suffisant ce que nous avons, bien sûr avec des adaptations. Pour certaines épreuves, comme le bobsleigh, nous n'avons pas les installations, alors là nous devrons aller chercher à l'extérieur de l'Espagne.

Vous prévoyez de doubler une partie de la ligne de chemin de fer entre Barcelone et Latour-de-Carol pour transporter toutes les délégations et le public jusqu'en Cerdagne?

Ce n'est pas une obligation pour organiser les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que le pays, la Catalogne, a déjà ce projet d'améliorer la voie de train entre Barcelone et Latour-de-Carol, indépendamment des Jeux, en doublant les voies sur une partie du trajet entre Barcelone et Vic, et en construisant des ponts entre Vic et Latour-de-Carol. C'est très bien pour les Jeux évidemment. Ca permettra de réduire le temps de trajet

La ligne de train entre Barcelone, Puigcerdà et Latour-de-Carol devrait être doublée sur une partie du trajet © Radio France - Sébastien Berriot

Puigcerdà sera désignée ville olympique?

Nous prévoyons trois centres olympiques, Barcelone, le Val d'Aran et effectivement la Cerdagne. Le CIO impose de ne pas construire de nouvelles villes olympiques si il y a déjà les infrastructures notamment hôtelières. Alors ce que nous avons prévu, c'est que toute l'infrastructure hôtelière de Cerdagne pourra être utilisée comme ville olympique et là je parle des installations autant côté catalan que français et aussi en Andorre. Il ne faut pas construire uniquement pour les Jeux. Par exemple à Puigcerdà, si il y a un projet de nouveaux logements sociaux, les bâtiments pourront entrer dans le cadre d'un village olympique et quand les jeux seront finis ce sont des familles qui pourront être accueillies dans ces logements.

Puigcerdà ville olympique? © Radio France - Sébastien Berriot

Où en est aujourd'hui le dossier de candidature?

On peut dire que sur le plan technique, le projet est prêt. On a suivi toutes les recommandations du Comité International Olympique. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une lettre de formalisation du gouvernement espagnol et du gouvernement catalan. C'est vraiment pour formaliser officiellement la candidature. Nous devons attendre un peu. Nous pourrons adresser cette lettre de formalisation après l'élection du nouveau président de la Catalogne à l'issue du scrutin du 14 février 2021.