"Candidature des villes petites et moyennes" : Bourges a défendu sa candidature de Capitale de la Culture 2028

Dans deux jours Bourges saura si elle a été retenu parmi les finalistes prétendant au titre de Capitale européenne de la Culture en 2028. Une délégation de 10 personnes a défendu les atouts de la capitale du Cher, ainsi que son projet, lors d'un long entretien ce mardi. Après deux jours de répétition à Paris, en présence de coachs, la délégation berruyère a détaillé son projet de candidature devant un jury de 11 personnes pendant 45 minutes, avant de se prêter à une séance de questions-réponses pendant encore 45 minutes supplémentaires.

ⓘ Publicité

Un oral plutôt encourageant

Selon Pascal Keiser, commissaire général de la candidature de Bourges, l'oral s'est plutôt bien passé : "Il y a eu une très très bonne réception du jury, beaucoup de curiosité sur le projet, beaucoup de questions très précises mais nous nous y étions préparés". La délégation berruyère a défendu une candidature singulière : "Il y a un gros focus par rapport à nos concurrents, Bourges est la plus petite ville candidate - si on laisse de côté Bastia qui est un cas un peu particulier -, on est quand même face à des métropoles de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Donc très clairement, la candidature de Bourges c'est une candidature de la démétropolisation, des villes petites et moyennes, de ces territoires qui n'ont pas été privilégiées ces dernières décennies par les politiques d'aménagement du territoire, les politiques d'investissement, les politiques de mobilité, de santé, et donc la candidature de Bourges elle pose ces questions là : comment rendre ces territoires attractifs, innovants, leur rendre la capacité d'attirer des talents, et de s'inscrire quelque part dans une identité européenne." détaille Pascal Keiser.

Pour devenir Capitale européenne de la Culture en 2028, Bourges table sur un budget de 40 millions d'euros en fonctionnement (il s'agit du plus petit budget de fonctionnement parmi les villes candidates) et de 100 millions d'euros d'investissements (cela prend en compte la Maison de la Culture).

À lire aussi Bourges capitale européenne de la culture en 2028 ?

Peut-être un signe encourageant ? Le jury a applaudi en fin de présentation, "mais ca ne veut rien dire" estime prudemment Pascal Keiser, qui attend désormais la décision.

Réponse vendredi

On connaîtra les trois à quatre finalistes retenus vendredi. L'annonce sera faite depuis le Ministère de la Culture à 17 heures. Neuf villes ont postulé. Pour les finalistes retenus, une seconde phase s'amorcera. Dans un premier temps il faudra prendre en compte les recommandations du jury (points positifs, et points à améliorer), puis constituer un dossier d'une centaine de pages où tous les budgets sont détaillés. Une délégation du jury doit également visiter les villes finalistes.

Dans une volonté de transparence la délégation berruyère rend public le dossier de candidature artistique, disponible en ligne sur le site Bourges2028.org.