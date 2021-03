Rencontre avec les jeunes footballeurs de Canet avant le match contre l'OM

Ce dimanche le club de nationale 2 rencontre celui de Ligue 1. Canet contre l'Olympique de Marseille au stade Gilbert Brutus en 16e de finale de la Coupe de France. La pression monte et les supporters s'impatientent. Comment les plus jeunes du club vivent l'événement ? Nous sommes allés faire un tour sur la pelouse le temps d'un entraînement.

Un entraînement comme les autres

10h30, ce mercredi, sur les terrains annexes du stade Saint-Michel à Canet, les enfants courent entre les plots colorés. Un entraînement comme les autres après quinze jours de vacances. Noah, 9 ans, vient juste de découvrir que le match Canet-OM se joue ce dimanche : "je suis content parce que quand même c'est mon club, j'y joue dedans."

Les enfants courent sur le terrain après quinze jours de vacances. © Radio France - Alexandra Lagarde

Il a mis son maillot du PSG pour venir à l'entraînement. Quand on lui demande quelle équipe il va soutenir ce dimanche, il s'emmêle un peu les pinceaux : "je préfère Paris que Marseille, donc je préfère Canet que Marseille, vue que mon équipe favorite c'est Paris, euh, non Canet !"

La faute au Covid-19

Tout sourire il repart le ballon aux pieds rejoindre les autres. Sur la pelouse on aperçoit des maillots à l'effigie du PSG, du Barça et quelques uns pour Canet. Kévin, les entraîne tous les mercredis matin, il en est persuadé la période n'est pas la meilleure : "Déjà le tirage au sort a eu lieu pendant les vacances. Et avec la crise sanitaire la communication et les liens au club sont différents. Y'a une plus grande distance, une distanciation sociale c'est le cas de le dire." Il marque une pause, puis conclut en souriant : "c'est tronqué."

Sur le bord du terrain, quelques papas sont venus regarder leurs progénitures s'entraîner. Cyril est fan de Canet depuis des années, il regrette que le club n'ait pas pensé aux jeunes : "je pense qu'ils auraient dû faire un effort pour au moins les enfants quoi, pour que le club soit soutenu. Parce que là sans personne, sans rien, ça va être compliqué pour tenir le rythme surtout en seconde mi-temps."

Sur le terrain, Kévin tempère : "on a des jauges à respecter, c'est pas qu'on ne veut pas mais on ne peut pas laisser entrer les enfants malheureusement au bord du terrain. Du coup on fait des petites vidéos pour parler de l'événement, mais c'est moins fort que d'être présent bien sûr."

Soutenir son club malgré tout

Et puis quelques uns restent motivés malgré la crise sanitaire et le match à huit-clos. Mehdi sait déjà où il sera dimanche soir : "je vais aller chez mes grands-parents. Ils habitent en face du stade Gilbert Brutus, je pourrai voir les joueurs depuis la fenêtre."

Bras dessus, bras dessous les enfants chante de toute leur force "Allez Canet" après que leur entraîneur les a encouragé. © Radio France - Alexandra Lagarde

A côté de lui, Kilian s'avance fièrement, montrant son maillot : "je porte le nouveau maillot OM Canet. Je suis très fier parce qu'ils vont jouer contre une équipe forte. Je pense qu'ils ont peut-être leur chance, ça va dépendre s'ils sont bons. Mais moi je les trouve assez fort pour marquer au moins un but." Il s'interrompt, avant d'ajouter : "je vais regarder que jusqu'à la première mi-temps parce que le lendemain y'a école." Qu'importe il sait déjà ce qu'il chantera devant sa télé pour encourager son équipe. Sur la pelouse, dans son maillot collector il chante : "Allez Canet, allez Canet, allez !"