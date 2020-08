Canicule : 40°5 dans le vignoble nantais, record absolu

La vague de chaleur qui touche la France n'épargne pas la Loire-Atlantique et la Vendée, il a fait plus de 40 degrés vendredi après-midi au Pallet dans le vignoble nantais et plus de 37 degrés en bord de mer à Saint-Nazaire.