Canicule : à Arcachon l'eau de source des Abatilles coule à flots

Arcachon, France

Sur la chaîne de production, les bouteilles défilent à toute allure sous les yeux d'Hervé Maudet, le directeur général de la source des Abatilles. En cette période de canicule, les ventes d'eaux minérales augmentent de 25 à 30 %. "On a anticipé la demande depuis plusieurs jours" explique le dirigeant d'entreprise, "on est passé d'une production de 350 palettes à 600 par jour."

En ce moment on produit environ 300.000 bouteilles par jour - Hervé Maudet

Un immense Tétris

Sur le parking de l'entreprise, les palettes de bouteilles d'eau sont alignées en rangs serrés. Chaque recoin est utilisé. C'est un vrai casse-tête logistique en forme d'immense Tétris explique le directeur général : "on calcule au plus serré en fonction des départs de marchandises et des arrivées de matières premières. On a une équipe logistique dédiée pour régler cette problématique".

Les palettes alignées sur l'ensemble du parking © Radio France - Stéphane Hiscock

Des salariés de la source qui doivent s'hydrater

Même s'ils voient passer devant eux des centaines de milliers de bouteilles d'eau, les 50 salariés de l'usine souffrent aussi de la canicule. Les machines produisent beaucoup de chaleur et l'entreprise a décidé d'adapter ses horaires. Après avoir anticipé la canicule, les salariés travaillent désormais de nuit et le matin jusqu'à 13 heures, mais ils peuvent rentrer chez eux au plus fort de la journée.