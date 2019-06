Canicule : à Châteauroux, la crèche Les Papillons s'adapte face à la chaleur

Châteauroux, France

La climatisation a été mise en route depuis ce lundi dans les locaux de la crèche Les Papillons à Châteauroux. Toutes les salles, sauf les dortoirs, sont climatisées depuis quelques années. C'est l'une des mesures qui ont été adoptées par le personnel de la crèche pour protéger les enfants de la canicule. L'établissement castelroussin accueille une vingtaine d'enfants par jour, de 3 mois à 3 ans.

Dehors le matin, à l'intérieur l'après-midi

Le matin, les enfants vont jouer dehors dans la cour et ils restent confinés à l'intérieur l'après-midi. Les volets et les stores sont fermés. Après la sieste, les enfants font donc des jeux dans les salles où il fait frais. "Heureusement que la salle de motricité est climatisée, c'est là qu'ils vont monter, grimper sauter, faire du trampoline, du trotteur, ballon sauteur", explique Valérie Fondini, la responsable de la crèche. Avec l'équipe d'auxiliaires de puériculture, elles essayent d'être le plus vigilantes possible pour repérer les enfants qui souffriraient de la canicule.

Valérie Fondini : "On a de la chance d'avoir de la climatisation dans tous les espaces, sauf dans les dortoirs" Copier

Nous avons sens de l’observation qui est très fin, ce qui nous permet de détecter rapidement le moindre malaise, mais cela ne nous est jamais arrivé.

Valérie Fondini, responsable de la crèche Les Papillons

Les employées de la crèche adaptent également les tenues des enfants l'après-midi, après la sieste. "Ils sont en petite tenue légère, en body ou t-shirt", détaille Laure Jolivet, une des auxiliaires de puériculture.

L'heure du goûter : l'occasion de faire boire les enfants. © Radio France

Faut leur donner régulièrement à boire car ils ne pensent pas forcément à nous demander.

Laure Jolivet, auxiliaire de puériculture.

Le goûter permet notamment aux employées de la crèche de faire boire les enfants. Mais il faut également sensibiliser les parents : sur une des portes, à l'entrée de la crèche, une pancarte avec un rappel des recommandations en période de canicule a été affichée.