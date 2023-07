Canicule : à l'aéroport de Nantes, elle devait partir à Rome, elle va à Montréal

Le ballet des valises fait bon train sur le parvis de l'aéroport de Nantes Atlantique. Avant de prendre leur avion en direction de Séville, Alicante, Nice ou encore Malaga, certains touristes appréhendent les températures caniculaires.

Originaire de Saint-Nazaire, Azélise part durant un mois à Tunis, une localité où il fera 48 degrés lundi prochain. "Je suis allergique au soleil. J'ai des plaques et des boutons sur la peau. Ça me gratte et ça brûle."

Gourde à la main, Florient part avec ses amis à Séville : "Deux personnes du groupe ne supportent pas du tout la chaleur. Ça va être sympa, n'est-ce pas Quentin ?", ironise-t-il, montrant du doigt son copain, habitant à Rennes. "Je sue rapidement. Je vais raser les murs, à la recherche de l'ombre. Je vais me cloîtrer dans l'appartement, en faisant coucou à mes potes à l'extérieur !", lâche Quentin avec humour, casquette vissée sur la tête.

Au lieu de partir à Rome, j'ai changé mes billets pour Montréal - Isabelle, touriste tourangelle

"Je souhaite du courage à tous ceux qui vont rejoindre la chaleur", plaisante Isabelle. Cette Tourangelle devait faire un road trip en Italie, en parcourant Pompéi, Venise et rejoindre, en bateau la Croatie. Elle a changé ses billets en mai pour une destination plus fraîche, Montréal au Canada.

"Nous avons eu assez chaud en mai. C'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre ces 20 dernières années. Au programme, des balades et des randonnées à la campagne. Nous avons aucun regret", avoue la jeune femme qui a dû troquer la crème solaire au ciré. Météo France prévoit quelques précipitations et 25 degrés pour ce mercredi 19 juillet dans la métropole québécoise.

Avant de s'envoler, la jeune femme nous confie avec humour son astuce pour ne pas souffrir au soleil : "Gardez-vous des petits moments au frais !"