Canicule : s'hydrater et se rafraîchir devient une épreuve pour les sans-abris à Limoges

Quand le thermomètre rougit, les inégalités se creusent. Depuis mercredi, la vague chaleur arrivée en France n'épargne pas le Limousin, et les associations limougeaudes relaient leurs inquiétudes sur les dangers encourus par les sans-abris. Déshydratation, malaises, insolations : de nombreux risques, face à des recours limités.

La chaleur sans toît, ni robinet

Farid a marché plus d'une heure pour venir à la rencontre des maraudes. À la rue depuis trois ans, ce sans domicile fixe redoute chaque été les épisodes de chaleur. "Il n'y a pas beaucoup de coins à Limoges où l'on puisse trouver un peu de fraîcheur. Quand on est SDF, on nous ferme l'accès aux lieux publics. Il devrait y avoir plus de fontaines, car on doit courir à droite à gauche pour trouver de l'eau."

"Sous la chaleur, les malaises sont différents", souligne Emmanuelle, bénévole au Secours Catholique. "Quand ils ont froid on peut leur fournir des couvertures, mais, quand il fait chaud, ils ne vont pas se mettre nus dans la rue ! Ils n'ont pas d'endroits à l'abris ou trop peu. Et dans, les foyers ils fait très chauds car il y a beaucoup de monde."

L'eau, une denrée rare pour les associations

L'eau, une denrée rare aussi pour les bénévoles du Secours Catholique. "C'est une vraie galère", affirme Quitterie, 20 ans, maraudeuse depuis quatre ans. "Cette année, honnêtement, on a pris un bidon qu'on reremplit avec de l'eau du robinet. Généralement on se fournit auprès de la banque alimentaire et on prend ce qu'elle a en stock. Or elle n'a pas d'eau, alors du coup, nous non plus."

Un bidon, pour quatre-vingt sans-abris en moyenne par jour. Une solution provisoire jugée bien trop insuffisante. " On a eu quelques bouteilles, mais ce n'est même pas de l'eau, c'est du Colas. Sous la chaleur le sucre c'est vraiment pas l'idéal..." regrette Emmanuelle. À ses côtés, Aurore acquièce. " On donne du café, de la soupe qu'on fait nous-même, mais ça hydrate à l'instant T seulement. Il nous faudrait d'une part de plus grosse bonbonnes, et surtout des bouteilles à distribuer qu'ils puissent les remplir eux-même."

Un barrage à l'alcool

S'hydrater, c'est aussi un moyen d'éviter les dérapages avec l'alcool. "Ils vont lâcher la bière, comme l'hiver avec la soupe. Et quand ils boivent jusqu'à une dizaine de verre d'eau, ça paraît bête, mais ça les fait vraiment redescendre. Puis, au moins ils sont hydratés."

Le Secours Catholique lance un appel au dons et compte aussi organiser des collectes auprès des supermarchés.