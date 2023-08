Canicule à Limoges : "pas un petit courant d'air", les fouilles font suer les archéologues

Ils sont quatre archéologues penchés au dessus d'un trou d'1,60 x 5 m place des Bans. Leur objectif ? Vérifier qu'il n'y a pas de vestiges de l'histoire de Limoges cachés sous le bitume. La pelleteuse s'avance. Problème : il fait 35 degrés ce mardi. Nous sommes en pleine canicule , la vigilance est orange en Haute-Vienne.

Alors forcément Jonathan Teillon, technicien opérationnel à l'institut national de recherches en archéologies préventives ( Inrap ), ressent surtout "cette absence de fraîcheur". "Il n'y a pas un petit courant d'air qui traîne, décrit-il. Nous avons beaucoup d'attente aussi entre les rotations des camions et les engins qui génèrent eux mêmes leur propre chaleur."

"Un radiateur permanent"

En plus, ces fameux sondages archéologiques ont lieu en plein centre de Limoges, en ville. "En milieu urbain, poursuit l'archéologue, le bitume - on le voit quand on descend dans les tranchées - génère sa propre chaleur. C'est un radiateur permanent."

Fabrice Chevreuse est notamment technicien de terrain. Il explique qu'il faut faire différemment avec des températures aussi élevées. "Nous avons adapté nos horaires. Aujourd'hui par exemple, nous avons embauché à 7 heures. Nous allons faire une petite pause déjeuner et puis nous allons essayer d'éviter les heures les plus chaudes."

Manches longues obligatoires

Laëtitia Bonelli, responsable d'opérations à l'Inrap, rappelle aussi qu'il faut s'hydrater. Elle porte une chemise à manches longues, en dessous de son gilet de sécurité fluorescent. "C'est pour se protéger du soleil, raconte-t-elle. [Avec] notre métier, nous sommes tout le temps dehors donc si nous exposons notre peau, même quand il ne fait pas chaud, au soleil, à la longue, cela a finit par avoir un impact sur la santé."

Ces quelques gouttes de sueur et d'inconfort valent le coup, assurent les archéologues. "Être la première personne à voir ce qu'il se passe sous la pelle, c'est hyper (sic) grisant, dépeint Laëtitia Bonelli avec passion. Les villes sont pleines d'histoire. Sous les bétons, il y a des choses vraiment supers." Peut-être un mur et une poterie écrasée au sol, sourit l'archéologue.