Canicule à Montauban : parcs ouverts toute la nuit et miroir d'eau en centre ville

Vous avez chaud ? En ces premiers jours de canicule, voici quelques solutions pratico-pratiques pour vous rafraîchir à Montauban (82). Les services de la mairie publie une liste non exhaustive d'idées.

Parcs et Jardins ouverts 24h/24

Les espaces verts Parc et jardins sont un endroit idéal pour se mettre au frais et profiter d’un cadre verdoyant. De part et d'autre du Tescou, le jardin des Plantes de Montauban propose notamment 3 hectares arborés de séquoia géant, tulipier de Virginie ou encore des cephalotaxus de Chine qui procurent de la fraicheur. A noter que l’ensemble des parcs et jardins de la Ville de Montauban (jardin des Plantes, Roseraie, Cours Foucault…) sont ouverts au public 24h sur 24.

Miroir d'eau

La place Nationale bénéficie désormais d’un miroir d’eau aux différentes facettes. Actif entre 9H00 et 23h00, il rafraichit l’espace grâce à diverses séquences (brume, jets d’eau et miroir). Un point frais qui fait baisser de quelques degrés la température de l’air dans cet écrin historique.

Multiples points d'eau potable

Pour les visiteurs se trouvant en ville, à pied, ou qui souhaitent tout simplement se rafraichir, retrouvez la carte interactive de l’ensemble des 16 points d’eau potable de la Ville de Montauban en cliquant sur ces mots.

20 degrés dans les musées

Les musées, la Mémo, l’Ancien Collège... De nombreuses expositions vous attentent en ces lieux climatisés ou naturellement rafraichis comme les salles médiévales du musée Ingres Bourdelle où la température avoisine naturellement les 20 degrés !

Complexe aquatique ouvert de 8h à 21h

Le complexe aquatique Ingréo met à disposition ses espaces extérieurs de 8h00 à 21h00. Il compte 2700m² de plan d’eau, dans des espaces dédiés, avec des plages engazonnées, une piscine olympique, et quatre bassins. C'est gratuit pour les moins de 3 ans.