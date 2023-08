Canicule : à Poitiers, gros succès pour l'opération piscine gratuite

La gratuité des piscines de Poitiers pour raison de canicule est une grande première. Une première qui rencontre un franc succès comme on a pu le constater à la piscine de la Ganterie. À partir du mardi 22 aout et jusqu'au jeudi 24, pas besoin de sortir son porte-monnaie pour se payer l'entrée, alors que d'habitude, il faut compter 3.20 euros par adulte et 2 euros pour le tarif réduit. Avec 39 degrés sur le solarium et seulement 27 degrés dans l'eau, plus de 550 usagers se sont retrouvés en milieu d'après-midi, au même moment.

ⓘ Publicité

On risque même de devoir refuser du monde

Du jamais vu selon Mathéo, qui s'occupe de l'accueil :" Sur les trois mois d'été, je n'ai jamais connu ça, à plus de 500 usagers au même moment, c'est fou, si ça continue, on risque même de devoir refuser du monde." Le baromètre de fréquentation se situe aussi à l'entrée où on trouve une douzaine de poussettes contre deux ou trois en temps normal. Alice Coutable, cheffe de bassin de la piscine de la Ganterie de Poitiers le confirme :"On constate qu'il y a en effet beaucoup de monde, des jeunes, des familles et des personnes qu'on voit pour la première fois. On est d'ailleurs obligé de faire un peu de pédagogie sur le port obligatoire du bonnet et puis aussi sur les maillots de bains, mais ça se passe bien."