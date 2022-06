Canicule : Bourges et Châteauroux pensent la ville de demain mieux adaptée à la chaleur

La ville de demain sera de plus en plus verte. Roland Vrillon, adjoint aux travaux à Châteauroux et Hugo Lefelle, son homologue à Bourges, planchent sur le sujet dès la conception même des projets. "Désormais, nous intégrons la question de la végétalisation dès l'origine du projet. Il s'agit de diminuer la surface réfléchissante en centre-ville pour faire baisser de quelques degrés la température. Et même si nous sommes contraints par le patrimoine urbain, tous les projets privés qui vont dans ce sens nous intéressent" explique l'élu berruyer.

Davantage d'arbres en pleine terre

Même discours à Châteauroux : "nous avons intégré un volet végétal à la rénovation de la rue de la Poste par exemple, même si les arbres sont encore petits. Et nous pensons différemment la gestion des parcs et jardins publics". Conjointement à la mise en œuvre du zéro pesticide, cette réflexion sur la "renaturalisation" de la ville implique un changement de pratiques : tontes moins fréquentes pour favoriser la biodiversité et économiser le carburant, allées réduites pour laisser plus de place à l'herbe, choix de végétaux moins gourmands en eau, plantation d'arbres à grande échelle.

La rue de la Poste à Châteauroux a été rénovée en intégrant la végétation © Radio France - Gaëlle Fontenit

"Il ne s'agit pas de mettre davantage de plantes en pot ! Nous devons intégrer des surfaces plantées, en pleine terre. Cela créée de l'ombre, ca aère la ville, et ca a un impact concret sur la baisse de la température" insiste Hugo Lefelle. Un changement de conception qui doit amener à faire davantage de pédagogie auprès des citoyens.

Construire l'école de demain

Et cela commence dès l'école. Par exemple à Châteauroux : "l'école des Grands poiriers était goudronnée à 95%. Nous avons demandé aux enfants et enseignants d'imaginer la cour qu'ils aimeraient avoir. Puis nous avons mis en oeuvre le projet avec nos services et expliqué aux enfants pourquoi nous plantons telle ou telle espèce ici... " détaille Roland Vrillon. Par ailleurs, la Ville a pour ambition la rénovation thermique de 3 établissements par an en moyenne, pour un budget d'un million d'euros à chaque fois.

Un travail au long cour accompagné par le Centre Permanent d'initiatives pour l'environnement Brenne Berry. "Avec une caméra thermique, nous avons mesuré qu'en période de canicule, on pouvait atteindre 50° dans une cour en plein soleil et 35° à l'ombre" constate Quentin Revel, chargé de mission climat et environnement au CPIE. Avec l'association Indre Nature et la DDT notamment, il travaille à proposer des végétalisation d'école. "Cela demande de reconcevoir des choses : nous avons de plus en plus de demandes par exemple pour faire classe dans la nature, dans la cour. Faire des maths en forêt par exemple...".

Former les professionnels

Fabriquer la ville ou l'école de demain demande la formation de professionnels. Quentin Revel déplore un retard en Berry : "Il y a un manque de formation des acteurs du BTP, des paysagistes, des architectes localement. Il faut intégrer tout de suite les bons réflexes. Parce que lorsqu'une ville lance des travaux pour une place, en général c'est fait pour durer 30 ou 50 ans... Autant que ce soit bien pensé tout de suite...".