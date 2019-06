Canicule : Christophe Castaner en visite à la cellule de crise ouverte en préfecture de Vaucluse

avignon

Après Marseille en début d'après midi, Christophe Castaner a fait étape en Vaucluse ce vendredi après midi pour visiter le Centre Opérationnel Départemental ouvert en préfecture puis le centre de traitement des appels uniques (pompiers-Samu-médecins libéraux.) Ce déplacement du ministre de l'Intérieur intervient alors que le Vaucluse reste en vigilance Rouge canicule jusqu'à dimanche matin. Face au phénomène qualifié "d'exceptionnel", le ministre a salué la mobilisation de tous les services engagés depuis le début de cette crise météorologique et sanitaire et appelé "_chacun à la responsabilité_."

Nous devons changer nos comportements

Avec 45,8° -record de température enregistré à Gallargues-le-Montueux dans le Gard, 45,1° à Villevieille aux portes de l'Hérault ou 44,3° à Carpentras ce vendredi, le phénomène ne concerne pas en effet que les personnes les plus fragiles, personnes âgées, jeunes enfants, insuffisants respiratoires etc. Le ministre Christophe Castaner a souhaité des "changements de comportements dans notre vie de tous les jours, en terme de déplacement en particulier." Conséquence de la canicule, le Vaucluse est lui aussi touché par un fort épisode de pollution photochimique issu des activités humaines : transport routier, industries etc. Les effets sur la santé se traduisent par une aggravation des problèmes respiratoires et cardio-vasculaires rappelle Atmo Sud, l'observatoire indépendant de Surveillance de la Qualité de l'Air en Provence-Alpes- Côte d'Azur.

Le risque incendie est du coup très élevé dans le Vaucluse et le Gard ; d'autant que le Mistral devrait gagner en puissance au cours des prochaines heures...

Christophe Castaner : " Le risque incendie est important et le Mistral arrive..." Copier