Canicule : comment s’habiller quand il fait chaud ?

Pour faire face au pic de la canicule prévu entre mercredi et jeudi, certains vêtements peuvent nous éviter d'avoir chaud, de transpirer. Ils peuvent aussi nous protéger du soleil et nous éviter des maladies liées à la chaleur.

Avec ce deuxième épisode caniculaire de l'été avec des températures moyennes évoluant entre 37°C et 41°C (42°C prévus mardi à Agen), nous allons transpirer. Pour éviter de se retrouver trempé, certains vêtements sont plus adaptés et peuvent vous protéger des coups de soleil ou des angines.

Porter des vêtements amples

Si l'on veut éviter l'effet "auréole sous les bras", il vaut mieux porter des vêtements amples. Ils laissent mieux passer l'air et favorisent l'évaporation de la transpiration. Les chemises à col Mao ou à col tunisien tout comme les pantalons bouffants types Sarouels d’Afrique du Nord sont conseillés. En revanche, il est préférable d'éviter les jeans et pantalons moulants qui compriment. Cela peut gêner la circulation sanguine, déjà ralentie par la dilatation des vaisseaux occasionnée par la chaleur, et augmenter la sensation de jambes lourdes.

Choisir des tissus légers

Les tissus à base de matières naturelles comme le lin ou le coton sont mieux adaptés à la chaleur. Le coton absorbe ainsi 10 à 20 % d'humidité contre à peine 3 % pour le polyester ou 5 % pour le polyamide. Mais cette humidité n'est pas évacuée.

Si vous nagez dans la transpiration, seul les tissus techniques spécialement conçus pour le sport (Coolmax) sont efficaces pour éviter le contact humide avec la peau.

Enfin, si vous êtes en vacances, enveloppez-vous dans un paréo, ça vous protégera en plus des ultraviolets nocifs du soleil.

Changer souvent de vêtements et de maillot de bain

Comme la plupart des vêtements ne vous empêcheront pas totalement de transpirer, vous risquez de sentir la sueur. Elle est composée d'eau, de lipides, phéromones mais aussi déchets métaboliques responsables de mauvaises odeurs une fois en contact avec les bactéries présentes sur la peau. Pour l'éviter il suffit de s’essuyer régulièrement, ou, plus pratique, de se changer souvent.

De même, un maillot de bain imbibé d'eau de mer et de sable risque aussi de favoriser des infections urinaires.

Le blanc absorbe trois fois moins de chaleur que le noir

Pour les couleurs, il faut choisir des vêtements clairs. Le tissu blanc absorbe 120 watts par mètre carré, c'est à dire trois fois moins de chaleur que le noir. D'autre part, sachez que le soleil a tendance à faire décolorer les couleurs vives, il est donc déconseillé d'étendre son linge en plein soleil.

Gardez un pull ou un gilet même avec la canicule

Enfin dernière astuce, il est recommandé de conserver à portée de main un pull ou un gilet. Cela va vous servir dans les magasins ou au bureau qui sont de plus en plus fréquemment climatisés. Or, rester toute la journée en short et débardeur dans un courant d'air froid peut vous provoquer une angine ou une rhinite.

