Canicule : crèches, écoles, aînés, la ville de Graulhet est prête à affronter le coup de chaud

La ville tarnaise s’apprête à vivre la canicule comme toutes les communes de la région. Pour que les Graulhetois supportent cet épisode le plus sereinement possible, la municipalité a mis en place des actions simples et concrètes. Il y a notamment une bonbonne dans chaque salle de classe.

Graulhet, France

Depuis que le niveau 3 du plan canicule a été activé par la préfecture du Tarn lundi soir, les panneaux lumineux de la commune de Graulhet (13.000 habitants) diffusent des messages de préventions. Le maire Claude Fita a aussi mis en place les horaires d’été pour les agents municipaux. Ils viennent plus tôt le matin et ne travaillent pas l’après-midi. Depuis quelques années, un fichier des personnes vulnérables a aussi été mis en place comme le prévoit le plan canicule. En deux jours, une dizaine de personnes s’y sont déjà inscrites. Lors des derniers étés, autour d’une cinquantaine de personne y étaient recensées.

Le maire de Graulhet, Claude Fita, fait tout pour que les messages de prévention canicule soient le plus largement diffusés. © Radio France - SM

Le maire de Graulhet Claude Fita. Copier

Bonbonne d’eau dans chaque salle de classe

Et puis dans les écoles, en plus d’une salle fraîche avec climatiseur prévu dans chaque groupe scolaire, la mairie a, cette année, acheté de grosses bonbonnes. "Chaque enfant amène sa gourde. Ils peuvent être ainsi incités à boire tout au long de la journée. Ce sont des choses très très terre, très basiques mais qui fonctionne." insiste le maire.

Une salle de jeux d’eau dans la crèche

Dans la crèche les Petits Dadous, qui accueille en ce moment un peu plus de 30 bambins, il fait frais. Le bâtiment a été entièrement rénové. Et tout a été pensé pour affronter des vagues de canicules. Le soleil ne tape pas directement sur les fenêtres, les murs ont été isolés de l’extérieur, une pièce de jeux d’eau a été construite.

Julie Aloisie, la directrice, veille sur les petits et à leur hydratation régulière. © Radio France - SM

Résultat : pour le moment, les climatiseurs ne fonctionnent pas encore. Les puéricultrices mettent aussi les enfants le plus à l’aise possible. Ils jouent pied nus et en couche dans les services. Julie Aloisi, la directrice de la crèche, est aussi surtout attentive à ce qu’ils boivent. "Tout au long de la journée on va proposer des temps d’hydratation. Des petits biberons pour les bébés et des verres d’eau pour les plus gros. Et on a en propose plus souvent que d’habitude."

Julie Aloisi, la directrice de la crèche les "Petits Dadou's". Copier

La crèche a été rénovée avec le soucis de rester la plus fraîche possible. Des parkings ont été mis en herbe pour tenter de "rafraîchir" un peu la ville. © Radio France - SM