Boire un verre de rosé bien frais en terrasse après une journée où il a fait 39°C, mauvaise idée ! Les médecins nous conseillent de ne pas abuser d'alcool en temps de canicule. La chaleur nous déshydrate et l'alcool aussi. Nathalie Jamet est infirmière au Centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie à Saint-Étienne : "Rien ne vaut l'eau parce qu'on est très déshydraté et l'alcool déshydrate aussi. Il y a un risque d'avoir des vertiges et de faire des malaises vagaux."

En terrasse, place Jean Jaurès, certains réduisent leur consommation de bières. "Je n'en ai pris qu'une seule", sourit Laurie. Et les serveurs le sentent aussi, Alexandra travaille pour une brasserie italienne : "Les gens demandent plus de bouteilles d'eau que d'habitude, du Perrier et des boissons gazeuses, moins d'alcool."

