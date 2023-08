Canicule de 2003 : 20 après des soignants Lorrains s'en souviennent encore

Août 2003, la canicule s'installe en France, le thermomètre affiche 39,5° à Metz, un record. La mortalité explose en France : il y a eu 30% de décès en plus par rapport à l'année précédente. La Lorraine n'est pas épargnée par cette vague de chaleur, l'INSEE recense 35% de morts en plus en Moselle et jusqu'à 59% en Meurthe-et-Moselle.

A l'époque Murielle Descharmes est cadre de santé aux urgences de Pont-à-Mousson, elle se souvient d'une affluence inédite de patients : "on a commencé à s'inquiéter au bout de trois, quatre jours où on avait beaucoup d'admissions de personnes âgées qui présentaient de graves signes de déshydratation." Face à l'urgence, le personnel soignant a dû s'adapter :"il a fallu perfuser les personnes les plus déshydratées, les rafraîchir par tous moyens... on a fait comme le Covid, on s'est adapté !", sourie Murielle Descharmes, aujourd'hui directrice de l'EHPAD Alice Sar à Vantoux, près de Metz.

La canicule de 2003 aura servi de leçon

Les établissements de santé ont tiré les conclusions de cette canicule meurtrière et aujourd'hui encore les mesures d'urgence mise en place lors de l'été 2003 sont toujours en vigueur. "Dès les premières chaleurs de juin on surveille la température de nos établissements", explique Murielle Descharmes, "on met en place des protocoles, on vérifie les climatisations, on donne des repas froids et plus légers et on augmente le nombre de tournée journalière d'eau auprès de nos résidents. Aujourd'hui, on aborde l'été avec moins d'appréhension", explique-t-elle.

Le "plan bleu canicule" qui est un dispositif d'urgence sanitaire a notamment été mis en place à la suite de l'épisode de canicule de l'été 2003.