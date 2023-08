Canicule de 2003 en Indre-et-Loire : il y a vingt ans, les températures s'envolaient

La canicule la plus longue et la plus meurtrière. Il y a vingt ans, les températures estivales battaient des records. Le 12 août, après déjà une dizaine de jours sans répit, le pic de chaleur atteignait son apogée. Le mercure dépassait les 38 degrés à Tours, 40 à Chinon ou Amboise. Et jamais moins de 20 degrés la nuit. Des semaines de chaleur qui ont fait des morts en nombre. En Indre et Loire, on parle de 96% de surmortalité : 616 décès contre 313 en 2002. Une période qui a fortement marqué.

ⓘ Publicité

Une période toute particulière pour les auxiliaires de vie, au contact des personnes âgées à domicile quotidiennement. Catherine Doucet est auxiliaire de vie à l'ADMR depuis 27 ans à Athée sur Cher. Ces quinze jours de fortes chaleurs sont encore aujourd'hui un mauvais souvenir pour elle. "On allait régulièrement revoir les gens pour éviter la déshydratation (...) Et en fait, le problème, c'est que même une fois à la maison, pas du tout équipée de climatisation, je n'arrivais même pas dormir la nuit."

Des records de températures

En Indre-et-Loire, entre le 10 et le 12 août 2003, les fortes chaleurs ont dépassé les 40 degrés à Chinon, Amboise et Beaumont village près de Ste Maure. Du jamais vu selon Daniel Vendramini, prévisionniste à Météo France. "C'était la première fois qu'on dépassait les 40 degrés localement, comme à Amboise où a eu 40.5. Ça reste mémorable. On parle des extrêmes, de canicule. Là, on était aussi dans l'une des périodes les plus longues et les plus intenses que l'on ait pu connaître sur un mois d'août, avec plus de dix jours à plus de 35 degrés, voire encore plus de 100 jours."

Des nuits sans répit, puisque les températures ne tombaient pas, "des nuits où on restait à plus de 20 degrés. Une période très éprouvante pour les organismes. À partir du 10 août, les températures maximales atteignaient, frôlaient ou dépassaient les 40 degrés. Donc c'est pour ça qu'on avait accumulé les records. C'est un record sur record. On arrivait à cette température extrême de 42."

Un avant et un après 2003

D'après Catherine Doucet, il y a eu un avant et un après. Par exemple, à cette époque, on ignorait que les personnes âgées ne ressentait pas la soif, "peut-être qu'on pensait que les gens buvaient. Mais ce n'était pas beaucoup évoqué. Même en formation. Et là, en fait, on s'est aperçu que les gens ne buvaient pas. Maintenant, lorsqu'on repart du domicile des gens, on s'assure qu'il y ait un pichet, un verre d'eau et on regarde. Et ça, c'est important."

Même constat dans les Ehpad qui aujourd'hui sont équipés de salles rafraîchies. Depuis 2003, il y a eu beaucoup de changements constate Abdelkabire Essalhi, directeur de la résidence Debrou à Joué-lès-Tours. Il est arrivé en 2008, mais se souvient bien de cette période."Je pense que cette canicule a éveillé les consciences au niveau national à tous les niveaux. Effectivement aujourd'hui, c'est devenue partie intégrante de nos fonctions en tant que responsable d'Ehpad. Par exemple, la résidence Debrou dispose de neuf pièces rafraîchies, neuf pièces climatisées. C'est devenu une norme." Depuis 2008, en période de fortes chaleurs, deux étudiants viennent pour hydrater les habitants de la résidence.

Aujourd'hui, les mairies et le CCAS recensent les personnes âgées qui le souhaitent pour pouvoir prendre contact avec eux lors de fortes chaleurs. Des pièces rafraichies sont aussi mises en place dans les mairies.

Une canicule meurtrière

Plus de 15.000 décès en France. En Indre-et-Loire, on parle de 96% de surmortalité. Des chiffres arrivés bien après les deux semaines de canicule. Catherine Doucet n'a su que plusieurs mois après que deux de ses patients étaient décédés des suites de ces fortes chaleur. "Des personnes qui se sont accrochées jusqu'au bout, mais le corps a lâché, c'était trop", dit-elle aujourd'hui.