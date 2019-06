Canicule : de jeunes sapeurs-pompiers volontaires visitent les seniors de l'EPHAD Gevrey-Chambertin

De jeunes garçons et filles encore en formation à la caserne donnent de leur temps pour leurs aînés

Gevrey-Chambertin, France

Depuis lundi, les 61 résidents de l'EPHAD mutualiste de Vigne Blanche à Gevrey-Chambertin reçoivent la visite de jeunes sapeurs-pompiers, en formation au sein de la caserne. Chaque après-midi, ces jeunes volontaires, filles et garçons, viennent donner un coup de main à la maison de retraite.

Une expérience enrichissante

"Ils vont s'occuper des personnes âgées avec l'infirmier, le personnel soignant à côté. S'il y a besoin d'un coup de main, ils distribuent l'eau et remplissent les pichets," explique le Lieutenant Laurent Creté, chef du Centre d'incendie et de secours de Gevrey Chambertin.

"Il y a pas mal d’interaction, ça discute bien. C'est une action importante, aujourd'hui on dit que la jeunesse délaisse pas mal le reste, mais non : la preuve est là. S'ils viennent chez les jeunes sapeurs-pompiers c'est déjà qu'ils veulent aider les autres. Ils découvrent ce métier, c'est enrichissant pour eux de côtoyer des personnes âgées, car le secours à la personne c'est ce que l'on fait le plus."

Ecoutez notre reportage lors de cette rencontre Copier

Camille rend visite à sa grand-mère par la même occasion © Radio France - Stéphanie Perenon

Solidarité : un coup de pouce pour le personnel

Dans cette EPHAD, les chambres ne sont pas climatisées, mais il existe trois salles communes qui ont la climatisation, où les résidents sont régulièrement emmenés.

"C'est bien de se dire qu'on est pas seul" - la directrice de l'Ephad

Souvent en période de canicule, le personnel des maisons de retraite est débordé, alors ce coup de pouce n'est pas de refus. "C'est vrai que dans des moments un peu difficiles comme celui là, c'est bien de se dire qu'on est pas tout seul, explique Patricia Robert la directrice de l'EPHAD. Cette solidarité qu'il y a entre toute la population de Gevrey-Chambertin (les jeunes, les moins jeunes) c'est important. Ça veut dire que si on en a besoin, on sera pas tout seul. Il y a un retour des résidents qui sont contents de voir ces jeunes, des jeunes qui prennent soin d'eux : c'est important."

Dans cet EPHAD, la direction a autorisé les personnels à porter un t-shirt plutôt que leurs blouses et a mis à disposition des bouteilles d'eau supplémentaires.