Les hôteliers parlent d'une "action citoyenne". Pendant la canicule, plus d'une centaine d’établissements de la région parisienne proposent aux Franciliens des prix réduits pour venir dormir dans des chambres climatisées.

Paris, France

Plus de 150 hôtels, principalement en Ile-de-France, participent à cette opération qui propose des réductions allant jusqu’à -50%. Pour en profiter, une seule condition : être résident de la commune à laquelle l’établissement est rattaché. Ce dispositif "alerte canicule" est à l'initiative de deux organisations d'hôteliers (AhTop et le GNI-Synhorcat). En place depuis une semaine, cette opération est encore méconnue mais le bouche-à-oreille commence à faire son effet.

Femmes enceintes et personnes âgées

A l'hôtel Maison Albar, par exemple, trois réservations ont ainsi pu bénéficier de 50% de réduction ces derniers jours. "Il s'agissait d'une femme enceinte, d'un couple de personnes âgées et également d'un étudiant asthmatique" énumère Anthony Mariani, le directeur de cet établissement situé tout près de Châtelet. Ce professionnel qui rappelle que si la majorité de ses clients sont des touristes "c'est également gratifiant de penser aux Parisiens et aux Franciliens. Nous sommes des Hôteliers, notre métier c'est donc d'abord d’accueillir les gens".

Et si vous n'en pouvez plus des nuits blanches à cause de la chaleur parfois accablante, vous pouvez retrouver la liste des hôtels qui participent à cette opération sur ce site.