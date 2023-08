Canicule : Des EHPAD ouvrent leurs portes aux personnes agées non résidentes pour les protéger de la chaleur

À l'heure où le Béarn et la Bigorre semblent ne pas échapper à la vague de chaleur qui frappe la France, les personnes âgées font partie des populations les plus touchées par la canicule**. Dans les Ehpads, des mesures sont prises pour garantir l'hydratation des pensionnaires et certains établissements des communes rurales du Béarn ont décidé de s'ouvrir à tous les seniors. C'est le cas de la résidence "Le Clos Saint-Jean" à Gan.

Un abri pour les personnes âgées de Gan

Son directeur, Stéphane Peyre, a pris la décision de laisser les personnes âgées non-pensionnaires de son établissement profiter des pièces climatisées et des tournées d'hydratation effectuées par le personnel. Mais pas question de simplement les laisser seules avec un verre d'eau. "Ceux qui ne sont pas résidents ici peuvent profiter de l'intégralité de nos activités pendant la canicule, il n'y a pas de problème, on peut les accueillir gracieusement", offre Stéphane Peyre.

Ces invités peuvent même se joindre au repas de midi**, où les menus ont été revus pour garantir une bonne hydratation. Mais dans ce cas, ils devront payer le pris du déjeuner. A part ça, le "Clos Saint-Jean" ne demande pas aux personnes âgées qui viennent se mettre à l'abri de payer pour quoique ce soit. Pour l'instant, personne n'est venu profiter des salles climatisées et des animations organisé par l'Ehpad, mais la porte reste ouverte, comme celle de beaucoup de maisons de retraite de communes rurales.