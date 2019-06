Canicule : des facteurs de Maizières-lès-Metz à la rencontre des personnes âgées

Maizières-lès-Metz, France

Cette rue pavillonnaire, Anthony la connaît bien, elle est sur sa tournée. Aujourd'hui, les maisons sont comme écrasées de chaleur et il n'y a pas un chat dehors. Mais Stephan Kapola est sur le perron et le salue gaiement. Ce retraité est inscrit dans le fichier "Prévention Canicule" de Maizières les Metz, qui compte plus d'une centaine de noms.

Une série de questions simples pour s'assurer que tout va bien

Or, pendant la canicule, La Poste propose un service gratuit aux collectivités, que Maizières a accepté : une visite de prévention gratuite chez les personnes âgées ou handicapées isolées, inscrites dans le fichier "Prévention canicule" du CCAS. Anthony prend donc quelques minutes pour poser toute une série de questions à Stephan : "Vous arrivez à maintenir votre domicile au frais ?" "Oui, et d'ailleurs j'ai la clim !", etc.

J'aimerais qu'on fasse la même chose pour mes grands-parents" - Anthony, facteur

Le but de la visite, c'est aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de problème, explique Anthony : "On peut alerter la famille, et si c'est très grave, on appelle les pompiers ou le Samu". L'avantage, c'est que le facteur peut créer un lien, étant donné qu'il est sur sa tournée habituelle. Mais Anthony l'affirme : "Ce n'est pas seulement parce qu'on m'a demandé de le faire que je le fais, c'est quelque chose que je fais spontanément. J'aimerais qu'on fasse la même chose pour mes grands-parents".

Et d'ailleurs, en ces jours de forte chaleur, il est particulièrement attentif aux personnes âgées. Même celles qui ne sont pas inscrites sur le registre de la mairie.