Canicule : on a battu tous les records en Loire-Atlantique et en Vendée

C'est à Herbignac qu'il a fait le plus chaud lundi après-midi en Loire-Atlantique : 42,3° selon le relevé de Météo-France. La commune située à quelques encablures de l'océan et à quelques kilomètres du Morbihan n'avait jamais eu aussi chaud. Même chose à Chantonnay en Vendée. Dans cette petite ville du centre du département, le thermomètre a affiché 42,2° au plus chaud de l'après-midi, tout comme au Pallet dans le vignoble nantais. Nantes est sur la troisième marche du podium avec 42°.

Sur l'ensemble de la Loire-Atlantique, le thermomètre a affiché des valeurs supérieures à 40 degrés avec à chaque fois, des records battus. Ainsi, il a fait 41,6° à Nort-sur-Erdre, le précédent record datait de la canicule de 2003 avec 40,7°.

Températures extrêmes sur le littoral

Il ne fallait pas compter se rafraichir sur le littoral lundi après-midi. A Pornic, il a fait 41,7°, c'est tout simplement impressionnant ! Les températures étaient à peine moins chaudes sur le littoral vendéen et sur les îles. Météo France a relevé 39,3° aux Sables d'Olonne, 38,7° à Noirmoutier et 35,9° à l'Ile d'Yeu. Les habitants du littoral et des îles seront les premiers à sortir de cette vague de chaleur grâce au vent qui va tourner dans la nuit de lundi à mardi. Il va souffler de secteur Ouest et va faire baisser les températures maximales de la journée de mardi.