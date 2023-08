Canicule : deux pompiers haut-saônois envoyés dans le sud de la France en prévision des incendies

L'épisode de canicule de ces derniers jours fait craindre des feux des forêts dans le sud de la France. 19 départements sont classés en vigilance rouge. En prévision, le dispositif de secours est renforcé. Le commandant Matthieu Faure et le lieutenant Jérémy Tailhardat, tous les deux sapeurs-pompiers en Haute-Saône, sont partis ce mercredi 23 août en fin de matinée de Vesoul, en direction de l'Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-En-Provence.

Huit jours de mission

Les deux hommes sont engagés dans une colonne aux côtés de 68 autres soldats du feu du Grand Est, venant également de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle et de la Marne. "Il y a une coordination zonale et nationale de tous les moyens de lutte contre les feux de forêts. Selon les risques et les activités opérationnelles, en étant déjà basés sur place, on gagne des délais de transit importants. On est immédiatement projetables sur des départs de feu. Je vais diriger pendant huit jours le potentiel humain", explique le commandant Matthieu Faure.

Les deux sapeurs-pompiers haut-saônois ont déjà participé à des missions similaires ces dernières années, notamment en Gironde en 2022.