Elle relance son activité après avoir perdu toutes ses poules à cause de la canicule dans l'agathois

En juin dernier, une exploitante agricole bio de Nézignan-l'Évêque, entre Pézenas et Agde, a perdu toutes ses poules pondeuses à cause de la canicule : 250 gallinacés étouffés par la chaleur. "Il faisait tellement chaud qu'elles ne parvenaient plus à trouver de l'air pour respirer", explique Aurore Ledoux.

Cette jeune femme de 39 ans vient à peine de relancer son activité grâce à un bel élan de solidarité. Un millier de poussins âgés de seulement trois jours viennent de lui être livrés. Ils restent pour l'instant dans une poussinière, chauffée à 35 degrés. Dans six semaines, ils seront en totale liberté dans les champs.

Aurore est à son compte depuis seulement deux ans. Elle s'est installée à la sortie de la commune, en direction de Tourbes, sur trois hectares de terrain avec un investissement de 20.000 euros rien que pour l'achat du terrain. Auparavant, elle était conductrice de bus à Montpellier. Mais à l'aube de ses 40 ans, elle a décidé de tout plaquer pour retrouver un peu de liberté, mais surtout donner du sens à sa vie.

Aurore très touchée par le solidarité mise en place © Radio France - Stéfane Pocher

Après la perte de son élevage, une cagnotte solidaire pour lui venir en aide a été lancée par le collectif d'agriculteurs "Les canards en colère". Quelque 10.000 euros ont été récoltés en seulement quelques semaines. Cette somme lui a permis de racheter des poussins et de payer des factures urgentes.

"J'ai l'impression de revivre dit Aurore. Je suis très touché par cette solidarité. C'est allé très vite. Je n'en reviens pas". Copier

Aurore est impatiente. Les premiers œufs ne sont pas attendus avant février 2020, le temps que les poules grandissent. Mais elle a déjà l'impression de revivre. Elle espère cette fois dégager un salaire. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

Aujourd'hui, Aurore veut tourner la page, ne plus penser à cette perte et faire en sorte que cette situation ne reproduise plus. Elle a bien l'intention de construire un hangar de 200 mètres carrés et de climatiser les lieux. Un investissement coûteux, mais elle a bien conscience que cette canicule de fin juin n'est pas exceptionnelle. Elle craint de revivre un tel épisode. "Pas question de rester sans agir, dit-elle. Je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu en juin dernier".

"J'en ai retrouvé de partout : sous les arbustes, dans les buissons, dans le hangar... Elles se sont montées dessus pour trouver de l'air, mais c'était irrespirable. Ici, la température est monté à 50 degrés."

Aurore doit aussi faire face à de nombreux renards. L'agricultrice compte s'acheter des chiens (des patous), car l'an passé elle a perdu plus de 1000 poules : "Les prédateurs se régalent ici. Nous sommes à la campagne. Et les poules sont en pleine nature", précise-t-elle.

Les poules pondeuses sont élevées sur un terrain de 3 hectares © Radio France - Stéfane Pocher